EQS-News: tokentus investment AG hat USD 1 Mio. in den Lightspeed Faction Fund I investiert

tokentus investment AG hat USD 1 Mio. in den Lightspeed Faction Fund I investiert



14.11.2023

Der Lightspeed Faction Fund I investiert global in die Seed- und Series-A-Runde von Blockchain-Unternehmen

Der Lightspeed Faction Fund I hat ein Gesamtvolumen von USD 285 Mio. und wird gemanaged von zwei langjährig Involvierten in der Blockchain-Szene

tokentus investierte USD 1 Mio. als Limited Partner in diesen neu aufgelegten und vielversprechenden Blockchain-fokussierten Venture Capital Fund

Dieses strategische Investment an der Seite renommierter Investoren ermöglicht tokentus den indirekten und breit gefächerten Einstieg speziell in Unternehmen im Frühstadium

Frankfurt am Main, 14. November 2023 - Die tokentus investment AG ("tokentus", ISIN: DE000A3CN9R8; WKN: A3CN9R; Symbol: 14D) mit Sitz in Frankfurt am Main hat sich mit USD 1,0 Mio. als Limited Partner am neu aufgelegten Lightspeed Faction Fund I beteiligt. Der Fund konzentriert sich nach eigener Darstellung auf Investitionen in Form von Equity und Token in die Seed- und Series-A-Phase von Unternehmen aus den Bereichen Kryptowährung und Blockchain-Technologie. Das gesamte Fund-Volumen beläuft sich auf USD 285 Mio.

„Als Joint Venture mit Lightspeed Venture Partners bieten wir eine einzigartige Mischung aus zwei Welten: kryptonatives Fachwissen, gepaart mit tiefen Wurzeln im Silicon Valley und Ressourcen zur Geschäftsskalierung“, so die Aussage des Managements des Lightspeed Faction Fund I. Konkret handelt es sich um Sam Harrison und Banafsheh Fathieh. Sam Harrison, Managing Partner des Funds, ist unter anderem Senior Advisor für den Blockchain-Sektor bei Lightspeed Venture Partners und früher Mitbegründer von Blockchain.com Ventures. Banafsheh Fathieh, General Partner des Funds, ist ebenfalls Berater für den Blockchain-Sektor bei Lightspeed Venture Partners und ehemaliger Head of Investments bei Prosus Ventures. Lightspeed Venture Partners hat Niederlassungen in sechs Ländern auf drei Kontinenten und verfügt nach eigener Aussage durch seine globale Präsenz über ein großes Co-Investoren-Netzwerk mit einer starken Erfolgsbilanz bei Blockchain- und Krypto-Investitionen.

Der Lightspeed Faction Fund I konzentriert sich bei seinen frühphasigen Investitionen nach eigener Beschreibung auf drei Bereiche, nämlich (1) Entwickler-Infrastruktur für Protokolle, Middleware und Tokenisierung, (2) Finanzdienstleistungen, sowohl DeFi als auch CeFi, und (3) Web3-Infrastruktur einschließlich Gaming, NFTs und Metaverse.

„Mit dieser Investition erhält tokentus nach eigener Einschätzung indirekt Zugang zu einem Portfolio von sehr vielversprechenden, frühphasigen Investments in der Krypto-Blockchain-Welt. Als tokentus investieren wir direkt eher in Growth oder Later Stage. Wir schließen damit unseres Erachtens eine wichtige und strategische Lücke in unserer Marktabdeckung“, sagt Oliver Michel, Vorstand der tokentus investment AG. "Bei Faction stoßen wir nach unserer Wahrnehmung auf ein sehr erfahrenes und bekanntes Gründer- und Management-Team, das uns helfen könnte, unser so wichtiges Netzwerk in der internationalen Blockchain-Investoren-Szene nachhaltig auszubauen", sagt Benedikt Schulz, Investment Manager bei tokentus. "Wir gehen bei tokentus zudem davon aus, dass wir nicht nur durch, sondern auch das ein oder andere Mal mit Faction zusammen in ein interessantes Target investieren können", ergänzt Mona Tiesler, Investment Managerin bei tokentus.

Über die tokentus investment AG

Die tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8, WKN: A3CN9R; Kürzel: 14D) ist eine Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Investitionen im Blockchain-Markt. Die Aktie der tokentus investment AG ist im m:access (Freiverkehr) der Börse München notiert und wird auf XETRA sowie weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

Über ein stetig wachsendes Netzwerk an Co-Investoren werden international Finanzanlagen und Beteiligungen an Unternehmen und SPV-Strukturen, Token von Beteiligungen sowie Fondsanteile, auch in Fund-in-Funds-Strukturen, erworben, deren Geschäftsmodell in direkter Verbindung mit der Blockchain-Technologie steht. Aktionäre der tokentus investment AG können so mittelbar in ein diversifiziertes, internationales Portfolio im Zukunftsmarkt Blockchain investieren. Die tokentus investment AG versteht sich dabei als Investitionspool und Einstiegsvehikel für Investoren in den Blockchain-Markt. Als deutsche Aktiengesellschaft hat sich das Unternehmen der Transparenz und regelmäßigen Kommunikation gegenüber seinen Investoren verpflichtet. Die tokentus investment AG investiert in Finanzanlagen, Equity- und Token-Beteiligungen, Blockchain-fokussierte Venture Capital Funds und SPV-Strukturen.

