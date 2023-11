EQS-News: UET AG (aconnic) schließt Partnerschaft mit CMC Networks und bringt Netzwerk-Virtualisierung und NaaS (Netzwerk als Service) zu Telekomanbietern in Afrika und im Nahen Osten

EQS-News: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung

UET United Electronic Technology AG (aconnic) schließt Partnerschaft mit CMC Networks und bringt Netzwerk-Virtualisierung und NaaS (Netzwerk als Service) zu Telekomanbietern in Afrika und im Nahen Osten Die Fusion™ NaaS-Plattform von CM Networks integriert die uSphir OS- und NFV-Plattform von aconnic und beschleunigt damit die Bereitstellung für Netzwerkserviceanbieter. UET United Electronic Technology AG (aconnic) (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, ist eine Partnerschaft mit CMC Networks eingegangen, mit dem Ziel, Netzwerkfunktionsvirtualisierung (NFV) für Dienstanbieter in ganz Afrika und im Nahen Osten bereitzustellen. CMC Networks setzt die uSphir OS-Software und NFV-Plattform von aconnic als Teil seines CMC Fusion™ Network as a Service (NaaS)-Angebots ein, um damit die Bereitstellung von Diensten für Kunden in diesen Regionen zu beschleunigen. Bei dem Partner CMC Networks handelt es sich um einen globalen Tier-1-Telekom- und Netzwerk-Dienstleister. „Afrika ist für aconnic mit Blick auf die internationale Expansion von strategischer Bedeutung, für unser bestehendes Kerngeschäft rund um den Bau von Kommunikationsnetzwerken, und wir freuen uns darauf, uns in Zukunft noch stärker in dieser schnell wachsenden Region zu engagieren“, sagte Werner Neubauer, CEO von aconnic (bislang UET Group). Die uSphir OS- und NFV-Plattform wurde speziell für disaggregierte und somit hardwareoffene Netzwerke entwickelt, um Hardware, Software und Anwendungen mehrerer Anbieter für Netzwerkleistung auf Carrier-Niveau zu integrieren. In Kombination mit der On-Demand-NaaS-Plattform CMC Fusion™ profitieren Dienstanbieter in Afrika und im Nahen Osten von der Automatisierung der Dienste und damit einer Beschleunigung bei den Bereitstellungen. „NFV ermöglicht es Dienstanbietern, Dienste auf neue und innovative Weise auszurollen und so den Wert zu liefern, den Kunden betreffend Geschwindigkeit und Flexibilität erwarten. Kunden von CMC Networks können mit unserem offenen uSphir-Ökosystem jede virtuelle Netzwerkfunktion (VNF) und jede Hardwareplattform auswählen. Dies stellt einen erheblichen Mehrwert dar“, sagte Werner Neubauer. „Wir freuen uns sehr, mit einem der größten panafrikanischen und nahöstlichen Netzwerkdienstleister zusammenzuarbeiten, um Konnektivität der nächsten Generation in der Region zu ermöglichen.““ Die uSphir OS- und NFV-Plattform ermöglicht eine offene Netzwerkdisaggregation, um jede Whitebox in ein voll funktionsfähiges universelles Customer Premises Equipment (uCPE) zu verwandeln. Es bietet eine schlüsselfertige Lösung mit allen Vorteilen von Open-Source-Software, aber mit den zusätzlichen Sicherheits-, Leistungs-, Verwaltungs- und Orchestrierungsfunktionen, die Dienstanbieter benötigen. CMC Fusion™ wird diese Lösung zusammen mit einer Reihe anderer Netzwerkdienste integrieren, welche Cloud, Sicherheit, softwaredefiniertes Weitverkehrsnetzwerk (SD-WAN) und mehr umfassen, um Kunden schnelle und bedarfsgerechte Konnektivität in großem Maßstab zu bieten. „CMC bietet seit über 30 Jahren Dienste an und kombiniert Netzwerkabdeckung auf sechs Kontinenten mit einer Reihe von Diensten, um lokale Herausforderungen mit erstklassigen Lösungen zu adressieren“, sagte Marisa Trisolino, CEO von CMC Networks. „Wir sind ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, unser Netzwerk für unsere Kunden noch weiter zu verbessern, und dies ist eine sehr spannende Partnerschaft mit aconnic, um die Bereitstellung zu beschleunigen und unser Leistungsversprechen zu verbessern. Eine schnelle, flexible und bedarfsgerechte Servicebereitstellung ist für den effizienten Betrieb des modernen Serviceanbieters von entscheidender Bedeutung und ein wichtiger Treiber für das Umsatzwachstum. Es ist großartig, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, der unsere Vision für Innovation und Konnektivitätsdienste der nächsten Generation in Afrika und im Nahen Osten teilt.“ CMC Networks betreibt an mehr als 110 Servicestandorten ein kostengünstiges, skalierbares und resilientes Netzwerk. CMC Networks verfügt über das größte panafrikanische Netzwerk, das 51 von 54 Ländern in Afrika und 12 Länder im Nahen Osten bedient, sowie regionale Hubs an wichtigen Verbindungsstandorten in Europa, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.



Über CMC Networks: CMC Networks ist ein globaler Tier-1-Dienstleister, der die digitale Transformation in den anspruchsvollsten Märkten der Welt ermöglicht und beschleunigt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Südafrika und bietet seit über 30 Jahren Dienstleistungen an. Es kombiniert Netzwerkreichweite auf sechs Kontinenten mit Innovationen in den Bereichen KI, Cloud, Cybersicherheit, EDGE, SDN, Virtualisierung und einer Reihe von Diensten, um lokale Unternehmensherausforderungen mit erstklassigen Lösungen zu bewältigen. CMC bietet Datenkommunikation für Netzbetreiber, Regierungen, multinationale Unternehmen und verschiedene gemeinnützige Organisationen und betreibt mehr als 110 Servicestandorte, die ein kostengünstiges, skalierbares und resilientes Netzwerk bereitstellen. Die Mehrheitsaktionäre von CMC sind The Carlyle Group, ein globales Investmentunternehmen mit einem verwalteten Vermögen von 222 Milliarden US-Dollar in 365 Investmentvehikeln. Kontakt: CMC Networks

Building H, 20 Woodlands Drive, Johannesburg, South Africa

Nico Walters, Chief Innovation Officer

Phone: + 44 (0) 1276 546628

E-mail: nico.walters@cmcnetworks.net



Über UET United Electronic Technology AG (aconnic): Die UET United Electronic Technology AG ist ein internationales Technologieunternehmen mit Hardware, Software und Servicesystemen für die Errichtung und den Betrieb von Telekommunikationsnetzen für sichere, energieeffiziente und nachhaltige Digitalisierung. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Teil des Geschäftsmodells. Die UET-Gruppe besitzt als einziges Unternehmen der Branche eine Wertschöpfungskette mit Forschung und Entwicklung, Service und nachhaltiger Landwirtschaft für einen klimaneutralen Betrieb. Netzwerkausstattung, Speicherung von CO 2 sowie die Herstellung von Bioenergieträgern sind Bestandteil des Produktportfolios. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die UET-Gruppe ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung und Produktion sowie Hauptsitz in Deutschland. Die UET-Gruppe notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in acht Ländern erwirtschaften bei einem jährlichen Wachstum von 20 Prozent einen Umsatz von rund 60 Millionen Euro. Kontakt: UET United Electronic Technology AG D-65760 Eschborn, Frankfurter Straße 80-82 Sebastian Schubert, Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 7777550 E-Mail: investor@uet-group.com



