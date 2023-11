Elmos Semiconductor: Achtung!

Nachdem Elmos Semiconductor in einer äußerst steilen Kursrallye zu Beginn dieses Jahres das Widerstandsniveau von 60,00 Euro aus Ende 2021 knacken konnte, folgte ein Kaufsignal mit einem Anstieg an 93,90 Euro bis Mitte April. Dort wechselte der Trend in eine Konsolidierung, in drei Wellen ging es anschließend zurück auf das Unterstützungsniveau von 60,00 Euro. Seit einigen Wochen befindet sich die Aktie wieder im Rallyemodus und stieg exakt an ihre obere Trendkanalbegrenzung an und versucht diese nun zu überwinden.

Dynamischer Ausbruch

Nachhaltige Tagesschlusskurse oberhalb von 74,90 Euro würden unmissverständliche Hinweise auf eine Rallyefortsetzung liefern, in einem ersten Schritt könnte es hierbei an 80,30 und darüber 85,70 Euro raufgehen. Gut möglich, dass das Gesamtbild seit Sommer 2022 sogar frische Rekordniveaus um 106,55 Euro hervorbringt. Auf der Unterseite findet Elmos recht schnell um den 200-Tage-Durchschnitt bei 67,60 Euro eine starke Unterstützung vor. Im Zweifelsfall müssten vielleicht Rücksetzer auf rund 60,00 Euro eingeplant werden.