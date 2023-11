Immobilienaktien – Zinsrückgang treibt die Kurse!

Die Renditen purzeln und beflügeln Immobilienaktien. Titel wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia zählen in diesen Tagen zu den stärksten Titeln am deutschen Aktienmarkt. Eine Aktie erreichte sogar ein neues Jahreshoch. Ist dies der Start einer nachhaltigen Trendwende in der Branche?

In den zurückliegenden zwei Jahren zählte der Immobilensektor zu den größten Verlierern an den Aktienmärkten. Druck kam vor allem von den Zinsen. Die EZB und FED drehten kräftig an der Zinsschraube, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Steigende Zinsen verteuerten die Finanzierung von Immobilienprojekten und führte zu Abschreibungen auf Immobilienportfolien. Ein großer Teil der Immobilienkonzerne stoppte gar einige neue Projekte, verkaufte Portfolien oder holte Partner für die Entwicklung von Projekten an Bord. Für die kommenden Jahre wurden die geplanten Investitionen zudem drastisch gekürzt. Damit nicht genug. Für 2021 und 2022 wurden Dividenden gekürzt oder gar gestrichen. TAG Immobilien meldete anfang der Woche, dass für 2023 erneut keine Ausschüttung an die Aktionäre erfolgen wird.

Zinsrückgang beflügelt

Die sichtliche Entspannung an den Anleihemärkten in den zurückliegenden Wochen hat Immobilienaktien wieder Auftrieb gegeben. Gestern wurden in den USA Inflationszahlen veröffentlicht. Mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat fiel die Rate deutlich niedriger aus als im Vormonat (3,7 Prozent). Experten hatten mit einer Jahresteuerung von 3,3 Prozent gerechnet. Die US-Anleihen legten daraufhin kräftig zu. Die Renditen 10jähriger verloren 20 Basispunkte. Seit dem Oktoberhoch verbuchen die Renditen von langfristigen US-Staatspapern gar einen Rückgang um 55 Basispunkte. In der Eurozone fielen die Abschläge zwar nicht ganz so drastisch aus. Bei der 10jährigen Bundesanleihe summiert sich der Renditerückgang seit dem jüngsten Hoch dennoch auf stattliche 40 Basispunkte.

Von dem Start einer nachhaltigen Zinswende in den USA zu sprechen, wäre zum jetzigen Zeitpunkt etwas verfrüht. Dies gilt erst Recht für die Eurozone. Die EZB startete deutlich später mit Zinserhöhung als die FED und erhöhte den Leitzins bisher längst nicht so hoch wie die US-Notenbank. EZB-Chefin Christine Lagarde wird somit nicht müde, die Marktteilnehmer darauf hinzuweisen, dass die Tür zu weiteren Zinserhöhungen weiter offen steht. Dies gilt im übrigen auch für die USA.

Mietpreise dürften weiter steigen

Mit dem Verkauf von Immobilienportfolien hat ein Großteil der Immobilienkonzerne ihre Verschuldung bereits deutlich reduziert. Dieser Trend dürfte weiter fortgesetzt werden. Die Vermietungsquote liegt jeweils deutlich über 95 Prozent. Angesichts der anhaltenden Urbanisierung und einem deutlichen Rückgang beim Bau von Wohnimmobilien, blieben die Mietpreise in den meisten Großstädten zuletzt stabil oder legten gar noch zu. Dies bestätigt der jüngste Wohnungsmietindex für Deutschland von Statista. Einer Umfrage des ifo-Instituts zufolge rechnen Experten mit weiter steigenden Immobilienpreisen – auch in Deutschland. Die Anteilsscheine von Wohnimmobilien-Spezialisten wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und LEG Immobilien werden aktuell nur mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,7 bis 0,76 (Quelle: Refinitiv) bewertet. Der Experte für Gewerbeimmobilien Aroundtown wurde von der Corona-Krise besonders hart getroffen. Geschäftsaufgaben nicht nur in den Innenstädten hinterließen tiefe Spuren im Zahlenwerk. Mietausfälle und Neubewertungen des Bestands könnten 2023 nach Einschätzung von Experten erneut für tiefrote Zahlen sorgen. Dies spiegelt sich zu einem gewissen Grad im Aktienkurs wider. Inzwischen handelt das Papier zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,16.

Die weitere Entwicklung bei Immobilienaktien wird maßgeblich von den Entwicklungen an den Rentenmärkten abhängen. Eine weitere Entspannung auf der Zinsseite dürfte Aktien wie Aroundtown, LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia stützen. Zieht sich die erwartete Zinswende länger hin, könnten die Titel hingegen wieder unter Druck geraten.

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der jeweiligen Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Bewertungstag Vonovia HD0M9J 25,76 20,00 28,00 15.03.2024 Vonovia HC99FG 27,68 18,00 32,00 21.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2023; 15.00 Uhr

Faktor Long Optionsscheine für eine Spekulation auf einen Kursanstieg der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Bemerkung Aroundtown HC5RK6 18,42 1,562423 1,757726 3 Open End Unterstützung bei EUR 2,00; nächster Widerstand: EUR 2,70 Aroundtown HC5RK8 6,49 1,874856 2,109213 5 Open End Unterstützung bei EUR 2,00; nächster Widerstand: EUR 2,70 LEG Immobilien HC2NJX 7,86 47,252782 53,15938 3 Open End Unterstützung bei EUR 65; nächster Widerstand: EUR 74,50 LEG Immobilien HC58KL 11,61 56,701785 63,789508 5 Open End Unterstützung bei EUR 65; nächster Widerstand: EUR 74,50 TAG Immobilien HC85N2 16,45 8,185548 9,208742 3 Open End Unterstützung bei EUR 11,80; nächster Widerstand: EUR 14,50 TAG Immobilien HC3HN6 13,00 9,822388 11,050187 5 Open End Unterstützung bei EUR 11,80; nächster Widerstand: EUR 14,50 Vonovia HC15QX 8,48 16,791209 18,89011 3 Open End Unterstützung bei EUR 23; nächster Widerstand: EUR 28,40 Vonovia HC4YL8 9,29 20,148899 22,667511 5 Open End Unterstützung bei EUR 23; nächster Widerstand: EUR 28,40 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2023; 15:00 Uhr Faktor Short Optionscheine für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag Bemerkung Aroundtown HC9CKB 2,71 3,124075 2,92882 -3 Open End Unterstützung bei EUR 2,00; nächster Widerstand: EUR 2,70 Aroundtown HD0KRC 6,40 2,811642 2,577432 -5 Open End Unterstützung bei EUR 2,00; nächster Widerstand: EUR 2,70 LEG Immobilien HC2NK1 2,59 94,482268 88,577126 -3 Open End Unterstützung bei EUR 65; nächster Widerstand: EUR 74,50 LEG Immobilien HC3HL9 1,48 85,033264 77,949993 -5 Open End Unterstützung bei EUR 65; nächster Widerstand: EUR 74,50 TAG Immobilien HC989A 5,72 16,36705 15,344118 -3 Open End Unterstützung bei EUR 11,80; nächster Widerstand: EUR 14,50 TAG Immobilien HC989B 3,08 14,730219 13,503192 -5 Open End Unterstützung bei EUR 11,80; nächster Widerstand: EUR 14,50 Vonovia HC15Y4 1,80 33,574139 31,475755 -3 Open End Unterstützung bei EUR 23; nächster Widerstand: EUR 28,40 Vonovia HC3X19 1,25 30,216449 27,699419 -5 Open End Unterstützung bei EUR 23; nächster Widerstand: EUR 28,40 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.11.2023; 15:00 Uhr Weitere Produkte finden Sie unterwww.onemarkets.deoder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt.Mit my.one direct bei stock3 Terminalkönnen Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!