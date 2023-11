Die meistgehandelten Produkte: Investoren bereiten sich auf die ersten Gewinnmitnahmen an den Indizes vor

Am Aktienmarkt haben die Bullen das Zepter aktuell im Griff und schoben den DAX® im frühen Handel in den Bereich von 15.800 Punkten. Nachdem die US-Inflationsdaten weiter gefallen sind, ist der DAX® in den letzten zwei Tagen um fast 500 Punkte angestiegen. Hier könnte es in den nächsten Tagen vereinzelt zu Gewinnmitnahmen kommen. Weiterführend beginnen erneut die Diskussionen von Investoren über die ersten Zinssenkungen. Es ist trotzdem wichtig zu berücksichtigen, dass die Bilanzen der Notenbanken weiterhin abnehmen und die Liquidität dem Markt weiter entzogen wird.

An der Euwax haben sich einige Investoren heute bereits auf die ersten Gegenbewegungen vorbereitet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-Out-Produkten befanden sich überwiegend Short-Produkte auf den DAX, NASDAQ-100 und den EURO-STOXX-50. Ein gegenteiliges Bild zeichnet sich im Bereich der Optionsscheine ab. Hier befinden sich unter den Top-5-Produkten drei Call-Optionen auf den DAX. Desweiteren liegt der Fokus bei den Optionsscheinen auf der Siemens AG. Nachdem die Analysten der UBS die Aktie auf „BUY“ eingestuft haben, aufgrund der starken Jahreszahlen. Die Faktor-Optionsscheine zeigen heute ein gemischtes Bild. Hier befinden sich zwei Long – und drei Shortoptionsscheine unter den meistgehandelten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC90XQ 3,18 15808,55 Punkte 16096,699391 Punkte 49,79 Open End DAX ® Put HC5QP1 15,51 15808,55 Punkte 17349,438114 Punkte 10,23 Open End DAX ® Put HC8P0K 0,75 15808,55 Punkte 15850,041748 Punkte 234,33 Open End NASDAQ-100 ® Put HC73GR 14,65 15817,176099 Punkte 17366,702773 Punkte 9,92 Open End EURO STOXX 50® Put HC3LTP 3,2599 4314,09 Punkte 4637,37047 Punkte 13,24 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2023; 10:03 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Siemens AG Call HC9BTG 0,81 146,83 EUR 160,00 EUR 18,74 18.09.2024 Siemens AG Call HC2VW6 0,93 146,83 EUR 150,00 EUR 16,07 19.06.2024 DAX ® Call HC37Q6 2,55 15820,50 Punkte 16500,00 Punkte 62,17 12.03.2024 DAX ® Call HD0KJH 1,12 15820,50 Punkte 16200,00 Punkte 144,43 22.12.2023 DAX ® Call HC37PV 9,06 15820,50 Punkte 15400,00 Punkte 17,47 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2023; 10:14 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD0KJ0 21,17 15826,59 Punkte 15435,662777 Punkte 25 Open End DAX ® Long HC9KLJ 8,26 15826,59 Punkte 15393,07336 Punkte 22 Open End DAX ® Short HC978K 5,93 15826,59 Punkte 16240,965456 Punkte -16 Open End DAX ® Short HC99KK 5,59 15826,59 Punkte 16186,340115 Punkte -18 Open End DAX ® Short HC8E75 8,36 15826,59 Punkte 16404,184977 Punkte -12 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 16.11.2023; 10:24 Uhr

