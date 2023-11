EQS-News: M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2023: Weiterhin starkes Wachstum und Verdopplung des operativen Ergebnisses

EQS-News: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis

M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2023: Weiterhin starkes Wachstum und Verdopplung des operativen Ergebnisses



16.11.2023 / 08:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



M1 Kliniken AG veröffentlicht Zahlen für das dritte Quartal 2023:



Weiterhin starkes Wachstum und Verdopplung des operativen Ergebnisses

Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023 um über 10 % auf 236,6 Mio. EUR (Vorjahr 214,2 Mio. EUR).



Konzern-EBITDA steigt um über 55 % von 10,9 Mio. EUR auf 16,9 Mio. EUR.



Das operative Ergebnis (Konzern-EBIT) erhöht sich um über 98 % auf 12,9 Mio. EUR (Vorjahr: 6,5 Mio. EUR).



Beauty-Segment: Umsatzsteigerung von 28,5 % auf 53,2 Mio. EUR (Vorjahr 41,4 Mio. EUR) und starker Anstieg der Beauty-EBIT-Marge von 8,2 % auf 23,5 %

Berlin, 16. November 2023 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) gibt die ungeprüften IFRS-Finanzkennzahlen für den Zeitraum Januar bis September 2023 bekannt. Demnach erhöhte sich der konsolidierte Konzernumsatz der M1-Gruppe in den ersten neun Monaten 2023 um 10,5 % auf 236,6 Mio. EUR (Vorjahr: 214,2 Mio. EUR).

Das Konzern-EBITDA der M1-Gruppe betrug zum 30.09.2023 insgesamt 16,9 Mio. EUR (Vorjahr: 10,9 Mio. EUR), das entspricht einer Zunahme von 55,4 %. Das EBIT stieg um 98,2 % auf 12,94 Mio. EUR (Vorjahr: 6,53 Mio. EUR), das bedeutet eine Zunahme von 6,4 Mio. EUR. Die Konzern-EBIT-Marge erhöhte sich von 3,0 % auf 5,5 %.

Der Umsatz und das EBIT im Beauty-Segment konnten in den ersten neun Monaten 2023 überproportional gesteigert werden. Der Umsatz erhöhte sich um 28,5 % auf 53,2 Mio. EUR (Vorjahr: 41,4 Mio. EUR). Im Berichtszeitraum konnten vier neue ästhetische Fachzentren im In- und Ausland eröffnet werden. Die Anzahl der Standorte stieg somit auf insgesamt 58 medizinische Behandlungszentren. Das EBIT in diesem Segment verbesserte sich von 3,4 Mio. EUR auf 12,5 Mio. EUR. Die EBIT-Marge im Beauty-Segment erhöhte sich von 8,2 % auf 23,5 %.

Die internationalen Beauty-Märkte konnten ein Umsatzwachstum von fast 100 % auf über 11,4 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR) und erstmalig ein positives EBIT von 0,3 Mio. EUR erzielen (Vorjahr: -1,1 Mio. EUR) und damit den break-even erreichen.

Weitere Neueröffnungen von Fachzentren im In- und Ausland sind in der Vorbereitung.



„Unsere Expansionsaktivitäten sind voll im Plan und wir erwarten, im laufenden Geschäftsjahr noch zwei weitere neue Standorte eröffnen zu können, so dass am Jahresende das M1-Netzwerk 60 Standorte umfasst. Die Bedeutung der ausländischen Standorte wird in Zukunft erheblich steigen. Hierfür investiert die Gruppe in die Markenbekanntheit und Reichweite in den bearbeiteten Landesmärkten“, so der Vorstand der M1 Kliniken AG, Attila Strauss.



Über die M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienst-leistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke „M1 Med Beauty“ werden derzeit an 58 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in neun Ländern vertreten. Mit ihrer Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen.







Kontakt:

M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

E-Mail: ir@m1-kliniken.de Berlin, 16. November 2023 – Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) gibt die ungeprüften IFRS-Finanzkennzahlen für den Zeitraum Januar bis September 2023 bekannt. Demnach erhöhte sich der konsolidierte Konzernumsatz der M1-Gruppe in den ersten neun Monaten 2023 um 10,5 % auf 236,6 Mio. EUR (Vorjahr: 214,2 Mio. EUR).Das Konzern-EBITDA der M1-Gruppe betrug zum 30.09.2023 insgesamt 16,9 Mio. EUR (Vorjahr: 10,9 Mio. EUR), das entspricht einer Zunahme von 55,4 %. Das EBIT stieg um 98,2 % auf 12,94 Mio. EUR (Vorjahr: 6,53 Mio. EUR), das bedeutet eine Zunahme von 6,4 Mio. EUR. Die Konzern-EBIT-Marge erhöhte sich von 3,0 % auf 5,5 %.Der Umsatz und das EBIT imkonnten in den ersten neun Monaten 2023 überproportional gesteigert werden. Der Umsatz erhöhte sich um 28,5 % auf 53,2 Mio. EUR (Vorjahr: 41,4 Mio. EUR). Im Berichtszeitraum konnten vier neue ästhetische Fachzentren im In- und Ausland eröffnet werden. Die Anzahl der Standorte stieg somit auf insgesamt 58 medizinische Behandlungszentren. Das EBIT in diesem Segment verbesserte sich von 3,4 Mio. EUR auf 12,5 Mio. EUR. Die EBIT-Marge im Beauty-Segment erhöhte sich von 8,2 % auf 23,5 %.Die internationalen Beauty-Märkte konnten ein Umsatzwachstum von fast 100 % auf über 11,4 Mio. EUR (Vorjahr: 6,0 Mio. EUR) und erstmalig ein positives EBIT von 0,3 Mio. EUR erzielen (Vorjahr: -1,1 Mio. EUR) und damit den break-even erreichen.Weitere Neueröffnungen von Fachzentren im In- und Ausland sind in der Vorbereitung.„Unsere Expansionsaktivitäten sind voll im Plan und wir erwarten, im laufenden Geschäftsjahr noch zwei weitere neue Standorte eröffnen zu können, so dass am Jahresende das M1-Netzwerk 60 Standorte umfasst. Die Bedeutung der ausländischen Standorte wird in Zukunft erheblich steigen. Hierfür investiert die Gruppe in die Markenbekanntheit und Reichweite in den bearbeiteten Landesmärkten“, so der Vorstand der M1 Kliniken AG, Attila Strauss.Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienst-leistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke „M1 Med Beauty“ werden derzeit an 58 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in neun Ländern vertreten. Mit ihrer Beteiligung an der HAEMATO AG ist M1 Kliniken AG zudem in der Lage, Umsatz- und Ertragspotenziale der Behandlungsprodukte im medizinisch-ästhetischen Bereich zu nutzen.Kontakt:M1 Kliniken AGGrünauer Straße 512557 BerlinTelefon: +49 (0)30 347 47 44 14E-Mail: ir@m1-kliniken.de

16.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com