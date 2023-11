ROUNDUP: Geschäfte von CTS Eventim legen zu - Aktienkurs gibt nach

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketvermarkter CTS Eventim hat dank mehrerer Großveranstaltungen und einer stärkeren Nachfrage nach Tickets in den ersten neun Monaten 2023 Umsatz und operativen Gewinn kräftig gesteigert. Für das dritte Quartal fällt der Zuwachs aber deutlich geringer aus. Dem Unternehmen kam zudem eine Sonderzahlung zugute. An der Börse kam die Zahlenvorlage nicht gut an: Im frühen Handel am Donnerstag fiel die Aktie um rund drei Prozent. JPMorgan-Analystin Karin So monierte, dass der Ausblick für das laufende Jahr trotz solider Zahlen nicht erhöht wurde.

Seit dem Jahreswechsel steht damit nur noch ein mageres Plus zu Buche. Wer allerdings vor fünf Jahren CTS-Eventim-Papiere erworben hat, freut sich über fast 80 Prozent Wertzuwachs im Depot.

Der Erlös von CTS Eventim war in den drei Monaten von Juli bis September im Vorjahresvergleich um fünf Prozent auf etwa 730 Millionen Euro gestiegen, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Das ist merklich weniger als das, was CTS Eventim als Wachstumsrate für die ersten neun Monate verkündet hatte: Hier legte der Umsatz um rund 23 Prozent zu. In dem längeren Zeitraum sind aber auch Vorverkäufe von besonders gefragten Veranstaltungen wie der langersehnten "The Eras Tour" von US-Sängerin Taylor Swift und die Auftritte von Paul McCartney enthalten, die beide im kommenden Jahr anstehen.

Im dritten Quartal legte das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) unterdessen deutlich um fast 30 Prozent auf 172,5 Millionen Euro zu. Darin enthalten sind allerdings Entschädigungszahlungen des Bundes für die geplatzte Pkw-Maut an AutoTicket, einem Gemeinschaftsunternehmen von CTS Eventim und des österreichischen Maut-Spezialisten Kapsch. Unter dem Strich entfielen auf die Aktionäre des Konzerns gut 120 Millionen Euro nach knapp 65 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Die Anfang Oktober angehobene Jahresprognose bekräftigte der Konzern. So rechnet der Vorstand mit einem Umsatz von weit über zwei Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis soll deutlich über 400 Millionen Euro liegen. Dabei dürften auch die vielen geplanten Konzerte und Veranstaltungen zum Jahresende helfen, hieß es./ngu/tav/jha/