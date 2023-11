ALPHABET- Ist der Quartalszahlen-Schock wirklich überwunden?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 138,700 $ (Nasdaq)

Unter den Schwergewichten an der Nasdaq gehören die Anteile von Alphabet selbst in Trendphasen zu den volatileren Werten. Und auch die Aufwärtsbewegung seit November 2022 bzw. März 2023 gehört nicht zu den absoluten Highlights am Markt.

Dennoch gelang es der Aktie Anfang Oktober den Widerstand bei 144,04 USD fast zu erreichen, ehe die Reaktion auf die Quartalszahlen am 25. Oktober einen massiven Kursrutsch auslöste. Von diesem Abverkauf konnte sich die Aktie zuletzt deutlich erholen und trifft jetzt auf die Unterseite einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie. Knapp darüber liegen bei 139,93 und 142,38 USD weitere Hürden im Markt, an denen die Aktie trotz der deutlichen Erholung nach unten abprallen könnte.

Kaufsignal erst bei Kursen über 144,04 USD

Letztlich dürfte der Einbruch von Ende Oktober nachhallen. Es ist daher weiterhin mit einer temporären Korrektur zu rechnen, solange die zentrale Kursbarriere bei 144,04 USD nicht per Tagesschlusskurs aus dem Weg geräumt wurde. Diese Gegenbewegung dürfte mit einem Rückfall unter 135,10 EUR beginnen und in Richtung 130,00 und 127,00 USD führen, ehe der nächste Anstieg bis 144,04 USD folgen sollte.

Bei einem Ausbruch über 144,04 USD wäre ein deutliches Kaufsignal aktiviert. Die Folge wäre ein Angriff auf das Allzeithoch bei 152,10 USD und darüber das mittelfristigen Kursziel bei 156,00 USD.

Alphabet Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)