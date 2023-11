EQS-News: Rubean AG schließt Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab

EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Rubean AG schließt Kapitalmaßnahme zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich ab



17.11.2023 / 14:48 CET/CEST

Erhöhung des Grundkapitals im Zuge eines Private Placement

Zufluss von 2.014.369 Mio. Euro Barmittel

Ausgabekurs 7,00 Euro je Aktie München, den 17. November 2023. Die Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080) hat ihre Kapitalerhöhung zur weiteren Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. Aus der im Zuge eines Private Placements durchgeführten Barkapitalerhöhung sind dem Fin-Tech-Unternehmen 2.014.369 Euro Barmittel zugeflossen. Das Grundkapital wurde zum Ausgabekurs von 7,00 Euro je Aktie um 287.767 Aktien von 2.988.500 Euro auf 3.276.267 Euro erhöht. Die Mittel dienen der stark wachsenden Nutzung durch Bestands- und Neukunden der Rubean-Plattform in Deutschland sowie großen Teilen Europas und derzeit besonders in Spanien. „Mit dem Kapital sichern wir die Erweiterung der Rubean-Plattform und das erforderliche organisatorische Wachstum des Unternehmens ab, um der starken Nachfrage nach unserer Lösung nachkommen zu können“, sagt Rubean-Vorstand Dr. Hermann Geupel. Über Rubean:

Die Rubean AG, München, ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. Dazu gehört die mobile softPOS-Lösung PhonePOS, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa eingesetzt und ist die einzige softPOS-Lösung, die die girocard (ec-Karte) in Deutschland unterstützt. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrsmärkten und XETRA notiert. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

Jörg Bretschneider

Milchstraße 6 B, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com Dr. Hermann Geupel

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

hermann.geupel@rubean.com

