AKTIE IM FOKUS: Ausblick von Rheinmetall hebt Aktien auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Neue Zielvorgaben des Rüstungskonzerns und Automobilzulieferers Rheinmetall bis 2026 haben dem Aktienkurs am Dienstag ein weiteres Rekordhoch verschafft. Im frühen Xetra-Handel ging es mit den Papieren um 5,4 Prozent auf 293,90 Euro. Damit rückt die runde Marke von 300 Euro in unmittelbare Reichweite.

Das Unternehmen will bis 2026 profitabler werden als bislang erwartet. Die operative Marge soll dann bei mehr als 15 Prozent liegen. Analysten rechnen bislang im Mittel ihrer Annahmen mit knapp 14 Prozent. Auch die Umsatzprognose für 2026 übertrifft die Markterwartung.

Mit dem Plus am Dienstag führt Rheinmetall mal wieder die Dax-Gewinnerliste an. In diesem Jahr verteuerte sich das Papier bereits um fast 60 Prozent zu. Seit dem Start des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zog der Börsenwert um etwas mehr als 200 Prozent auf zuletzt fast 13 Milliarden Euro an./bek/zb

