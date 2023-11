Lalique Group gibt exklusive Lizenzvereinbarung über die Kreation und Vermarktung von Parfüms für den japanischen Luxusjuwelier Mikimoto bekannt

Lalique Group SA / Schlagwort(e): Partnerschaft

MEDIENMITTEILUNG – Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Zürich, 21. November 2023 – Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) gab heute eine exklusive weltweite Parfüm-Lizenzvereinbarung mit dem japanischen High-End-Juwelier Mikimoto bekannt. Im Rahmen der Vereinbarung, die zunächst bis 2035 läuft, wird Lalique Group exklusiv eine Kollektion von Parfüms und Kristall-Editionen für den High-End-Juwelier Mikimoto kreieren und vertreiben. Die Lancierung der ersten Mikimoto Kristall-Edition im Rahmen der Lizenz ist für 2025 geplant, die internationale Markteinführung der ersten Luxus-Parfümlinie für das Frühjahr 2026. Die Parfüms werden über das globale Netzwerk von Lalique Group vertrieben und vermarktet, unter Nutzung des Renommees der Marke Mikimoto in Asien und anderen wichtigen Marktregionen wie Amerika, Europa und dem Nahen Osten. Mit luxuriösen Designs, die vom Meer und von Perlen inspiriert sind, verkörpert Mikimoto zeitlose Schönheit und moderne Eleganz. Gegründet vom legendären japanischen Unternehmer Kokichi Mikimoto, der die erste Zuchtperle der Welt schuf, vereint das 1893 gegründete Unternehmen 130 Jahre Erfahrung in der Perlenschmuckherstellung und Handwerkskunst. Mikimoto verleiht jedem Schmuckstück eine künstlerische Ästhetik, die von der japanischen Tradition wie auch von Einflüssen verschiedener Kulturen auf der ganzen Welt geprägt ist. Mikimoto ist global positioniert und verfügt über Flagship-Boutiquen in den wichtigsten Finanzzentren und Luxusmetropolen weltweit. Zu den strategischen Standorten gehören notabene Tokio, New York, Paris, London, Peking, Shanghai, Hong Kong, Taipeh, Singapur und Bangkok, welche die internationale Stellung von Mikimoto im Luxusschmuckmarkt unterstreichen. Roger von der Weid, CEO Lalique Group: «Wir sind hocherfreut, exklusiver Parfümpartner von Mikimoto zu sein und einzigartige Düfte zu präsentieren, welche die DNA von Mikimoto verkörpern. Mikimoto und Lalique Group sind beide der Exzellenz und der Handwerkskunst verpflichtet. Diese Partnerschaft ist somit eine ideale Gelegenheit, unser Parfümportfolio weiter zu stärken.» Yasuhiko Hashimoto, Managing Director Mikimoto: «Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Lalique Group. Beide Unternehmen adressieren einen Markt im gehobenen Konsumgüterbereich, in dem Parfüms – ebenso wie Perlenschmuck – eine wichtige Ausdrucksform bilden. Mit Lalique Group als Premiumhersteller wollen wir unser Parfümangebot auf die nächste Stufe heben.» Mit den neuen Parfüms für Mikimoto erweitert Lalique Group ihr bestehendes Portfolio, zu welchem derzeit die Marken Lalique Parfums, Brioni Fragrances, Jaguar Fragrances, Bentley Fragrances, Parfums Grès, Parfums Samouraï sowie die kurz vor der Lancierung stehenden Düfte für Superdry gehören.

