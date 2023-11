Autel Energy und Vattenfall schmieden eine strategische Partnerschaft zur Einführung des MaxiCharger AC Compact in Europa und ebnen damit den Weg für eine Revolution beim Laden von Elektrofahrzeugen

Autel Energy, ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, kündigte eine Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Vattenfall an, das InCharge betreibt, eines der größten Ladestationsnetze in Europa. Diese strategische Partnerschaft mit Vattenfall, die die Markteinführung des ersten MaxiCharger AC Compact von Autel in Europa einläutet, wird voraussichtlich einem breiteren Nutzerkreis Zugang zu Autel's EV-Ladeprodukten verschaffen und stellt gleichzeitig einen bedeutenden Meilenstein in Autel's Europa-Strategie dar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030934512/de/

MaxiCharger AC Compact debuts in Europe (Graphic: Business Wire)

Im Zuge dieser Zusammenarbeit kommen die Maxicharger AC Wallbox und der Maxicharger AC Compact von Autel Energy bei den Vattenfall-Ladestationen in ganz Deutschland zum Einsatz. Die Maxicharger AC Wallbox bietet eine einstellbare Ladeleistung und ist für alle Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybridfahrzeuge geeignet. Der neu eingeführte Maxicharger AC Compact unterstützt das Laden mit bis zu 22 kW AC, das entspricht der dreifachen Geschwindigkeit von gängigen AC-Ladegeräten. Es ist kleiner als ein Mini Tablet und leichter als ein Laptop und unglaublich leicht zu installieren und zu warten.

Die Kooperation mit Vattenfall verschafft Autel die Möglichkeit, eine breitere Nutzerbasis in ganz Europa zu erreichen. Durch die umfassenden Expertise bei der EV-Ladetechnologie bietet Autel ein außergewöhnliches Ladeerlebnis und erwartet, dass diese Kooperation seine Position als zentraler Akteur in der Branche stärken wird.

"Wir freuen uns, mit Vattenfall zusammenzuarbeiten, um unsere branchenführenden Ladelösungen für Elektroautos in ihr umfangreiches Ladenetz zu bringen", sagte Herr Ting Cai, CEO von Autel Europe. " Unsere strategische Partnerschaft mit Vattenfall markiert nicht nur das spannende Debüt von Autels AC Compact in Europa, sondern läutet auch ein höheres Niveau der Zusammenarbeit zwischen Autel und unseren strategischen europäischen Partnern ein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte: https://www.vattenfall.de/emobility/wallbox-oekostrom

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231030934512/de/

Jiaqi Liu jiaqi.liu@autel.com