DocMorris AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

DocMorris AG: DocMorris optimiert Organisationsstruktur und stellt sich für E-Rezept-Wachstum in Deutschland auf



22.11.2023 / 07:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frauenfeld, 22. November 2023 Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR DocMorris optimiert Organisationsstruktur und stellt sich für E-Rezept-Wachstum in Deutschland auf Verkleinerung der Konzernleitung von sechs auf fünf Mitglieder

Walter Hess übernimmt als CEO auch die Segmentverantwortung für Deutschland;

Matthias Peuckert, Head Germany, verlässt das Unternehmen

Weitere Synergien durch Konsolidierung von Gruppenfunktionen und segmentübergreifender

Kooperation DocMorris vollzieht mit der Anpassung der Führungs- und Organisationsstruktur einen weiteren Schritt im Rahmen der Integrations- und Konsolidierungsmassnahmen und hebt weitere Synergie- und Effizienzpotenziale. Zugleich bereitet sich das Unternehmen auf die verpflichtende Einführung des E-Rezeptes 2024 in Deutschland vor. Die erfolgreich abgeschlossene Integration der Marken medpex und Eurapon hat die Komplexität von Strukturen und Prozessen im Unternehmen bereits deutlich reduziert. Der Verkauf des Schweizer Geschäfts im Frühjahr 2023 ermöglichte die Fokussierung auf das B2C-Kerngeschäft. In einem konsequenten nächsten Schritt wird nun die Konzernleitung von sechs auf fünf Mitglieder reduziert. Walter Hess als CEO übernimmt ab sofort auch die Funktion des Head Germany. Er wird durch David Maso, Head Europe, Kaspar Niklaus, COO, Madhu Nutakki, CTO und Marcel Ziwica, CFO unterstützt. Matthias Peuckert, der als bisheriger Head Germany maßgeblich zum Gelingen der Integrationsprojekte, zur Steigerung der Performance in Marketing und Logistik sowie zum reibungslosen Start des neuen Distributionscenters 2 in Heerlen beigetragen hat, hat sich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. Er steht DocMorris für eine Übergangsphase bis Ende Februar 2024 weiterhin zur Verfügung. Weitere Synergie- und Einsparpotentiale werden dadurch gehoben, dass die Gruppenfunktionen weitestgehend mit der operativen Organisation in Deutschland zusammengeführt und von dort mit abgedeckt werden. Zudem wird die segmentübergreifende Zusammenarbeit und Nutzung von Kompetenzen intensiviert. Damit wird auch das Team rund um das E-Rezept weiter gestärkt und ausgebaut. CEO Walter Hess erläutert die Schritte: «Wir verschlanken die Organisationsstruktur, verkürzen Entscheidungswege, verkleinern das Führungsteam und heben Synergien. Das wird dazu beitragen, den Break-even im Basisgeschäft und die Wachstumsziele mit dem E-Rezept ab 2024 noch besser zu erreichen. Matthias Peuckert danken wir für sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability

E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49 Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications

E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +49 171 864 888 1 Agenda 16. Januar 2024 Umsatz 2023 21. März 2024 Jahresergebnis 2023 und Ausblick 2024 (Conference Call/Webcast) 16. April 2024 Q1/2024 Trading Update 2. Mai 2024 Ordentliche Generalversammlung, Zürich 20. August 2024 Halbjahresergebnis 2024 (Conference Call/Webcast) 15. Oktober 2024 Q3/2024 Trading Update DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Marktplatz sowie professionelle Gesundheitsversorgung mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Als grösste Online-Apotheke Deutschlands betreibt sie mit DocMorris die bekannteste Gesundheitsplattform. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen mit einer Kapazität von 27 Millionen Paketen pro Jahr. In Spanien und Frankreich betreibt das Unternehmen den in Südeuropa führenden Marktplatz für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet DocMorris ihren Patienten, Kunden und Partnern ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Sie verfolgt damit die Vision, ein digitales Gesundheitsökosystem zu schaffen, in der die Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Das Unternehmen wurde im Mai 2023 von Zur Rose Group AG in DocMorris AG umfirmiert, nachdem das Schweizer Geschäft an Migros/Medbase verkauft wurde. Ohne Einbezug des Schweizer Geschäfts erzielten im Jahr 2022 rund 2'200 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich und der Schweiz mit rund 10 Mio. Kunden einen Aussenumsatz von CHF 1’159 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter corporate.docmorris.com.

Ende der Adhoc-Mitteilung