Die meistgehandelten Produkte: Anleger positiv bezüglich dem DAX gestimmt

Am heutigen Morgen haben die Bullen den dax über die 16.000 Punkte-Marke getragen. Der Index notierte heute leicht im Plus und erreichte ein bisheriges Tageshoch von 16.017 Punkten. Laut dem statistischen Bundesamt ist die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal 2023 um 0.4% im Vergleich zum Vorjahresquartal geschrumpft. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg wiederum etwas auf 87,3 Punkte. Die US-Märkte sind am heutigen Black Friday nur halbtags geöffnet.

Anleger sind nach Angaben der Euwax heute morgen bullish gestimmt. Bei den Knock-Out-Produkten werden überwiegend Calls auf den Dax gehandelt. Unter den meistgehandelten Optionsscheinen sind neben Calls auf dem DAX® auch Calls auf Nvidia zu finden. Bei den Faktor-Produkten stehen Long-Positionen zu Porsche und Rheinmetall hoch im Kurs.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD0S5C 4,65 15998,77 Punkte 15563,419847 Punkte 34,17 Open End DAX ® Call HB9PHA 3,40 15998,77 Punkte 15693,615761 Punkte 46,88 Open End DAX ® Call HC1RFB 16,32 15998,77 Punkte 14383,964964 Punkte 9,81 Open End Nasdaq-100 ® Put HC73GQ 12,43 16001,3859 Punkte 17364,304054 Punkte 11,81 Open End DAX® Put HD0D0X 1,53 15998,77 Punkte 16128,89824 Punkte 101,62 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2023; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Call HC3JKP 2,52 139,845 USD 120,00 USD 5,06 19.06.2024 DAX ® Call HC37Q1 5,89 16010,13 Punkte 16000,00 Punkte 27,16 12.03.2024 DAX ® Call HC37Q5 3,55 16010,13 Punkte 16400,00 Punkte 45,04 12.03.2024 Nvidia Corp. Call HC3HWN 17,90 483,87 USD 300,00 USD 2,45 19.06.2024 DAX ® Call HC37QB 1,37 16010,13 Punkte 17000,00 Punkte 116,44 12.03.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2023; 11:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC73RK 4,38 16013,13 Punkte 16661,015824 Punkte -12 Open End Porsche AG Long HC48N6 5,82 84,35 EUR 50,716496 EUR 2 Open End DAX ® Long HC0553 17,00 16013,13 Punkte 13598,054198 Punkte 4 Open End Rheinmetall AG Long HC33DE 18,41 287,15 EUR 212,682531 EUR 3 Open End TUI AG Long HC9K75 11,09 5,715 EUR 5,077234 EUR 5 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.11.2023; 11:15 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!