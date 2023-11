Wochenausblick: DAX schließt über 16.000 Punkte. Inflationsdaten im Blickpunkt

Nach der starken Vorwoche blieben die Bullen in der abgelaufenen Woche weiter am Drücker und schoben den DAX® zum Wochenschluss über die Marke von 16.000 Punkten. Der Datenreigen ist zu Ende. Nun richtet sich der Fokus wieder auf Wirtschaftschaften. Kommende Woche stehen hier vor allem Inflationszahlen aus Europa im Fokus.

An den Anleihemärkte zogen die Renditen in der zweiten Wochenhälfte mehrheitlich etwas an. Der Trend ist jedoch weiterhin abwärtsgerichtet. Rohstoffe zeigten derweil kein einheitliches Bild. Edelmetalle wie Gold, Palladium, Platin und Silber legten im Wochenverlauf zu. Der Ölpreis gab hingegen nach. Meldungen zufolge wurde das OPEC+Treffen auf Anfang nächster Woche verschoben. Weitere Förderkürzungen könnten den Ölpreis wieder deutlichen Auftrieb geben.

Das Kursplus des DAX® gegenüber der Vorwoche wurde keineswegs von allen Titeln getragen. Rückversicherer wie Hannnover Rück und Münchener Rück. sowei Sartorius und Symrise zogen gegenüber der Vorwoche kräftig an. Automobilaktien wie BMW, Porsche und VW legten hingegen den Rückwärtsgang ein. Die Bayer-Aktie brach gar zweistellig ein. Nebenwerteindizes konnten einmal mehr dem Tempo des DAX® nicht folgen und schlossen sogar leicht im Minus. Zu den größten Wochenverlierern zählten in der zweiten Reihe die Aktien von HelloFresh, MorphoSys, Stratec, Teamviewer und Varta. Mit Ausnahme von HelloFresh ging es mit den übrigen vier jeweils zweistellig nach unten. Puma, Süss MicroTec und ThyssenKrupp standen derweil auf der Einkaufsliste zahlreicher Anleger.

Kommende Wochen werden unter anderem Aroundtown, Easyjet, Hewlett Packard, Salesforce und Siemens Healthineers finale Geschäftszahlen veröffentlichen. ABB und RWE laden jeweils zum Kapitalmarkttag.

MONDAY NOVEMBER 27, 2023

ECB President Lagarde speaks, Introductory statement by Ms Lagarde at ECON Hearing before the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) of the European Parliament in Brussels, Belgium

TUESDAY NOVEMBER 28, 2023

Germany-GfK consumer confidence

Euro Zone-M3 Money Supply

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee gives welcome and opening remarks at agricultural conference

Federal Reserve Board Governor Waller speaks on economic outlook

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks on monetary policy and the economy

Federal Reserve Vice Chair for Supervision Barr speaks on the CRA

ECB chief economist Lane speaks – Lecture by Mr Lane at Michael Chae Seminar on Macroeconomic Policy organised by Harvard University in Cambridge, USA.