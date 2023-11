AKTIE IM FOKUS: DHL stark - Stifel sieht neues Postgesetz als Chance

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der DHL Group haben sich am Montagvormittag mit plus 1,2 Prozent an die Spitze des Dax gesetzt. Sie kletterten über die einfache 200-Tage-Linie. Laut dem Reformvorschlag für das veraltete Postgesetz soll der Zeitdruck für die Briefzustellung wesentlich abgeschwächt werden. Dies ermögliche massive Einsparungen in der Sparte Post&Paket (P&P), kommentierte Analyst Johannes Braun vom Investmenthaus Stifel. Zudem gebe es mit dem neuen Gesetz mehr Spielraum für Preiserhöhungen. Braun sieht insgesamt enorme Chancen, die Profitabilität bei P&P zu steigern./ag/mis