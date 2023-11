Die meistgehandelten Produkte: Anleger beim DAX bearish gestimmt

Am Aktienmarkt stockt die bisherige Endrallye des Dax®. Der Index verlor heute morgen leicht und erreichte ein bisheriges Tagestief von 15.976 Punkten. Nach Angaben der Euwax haben sich Anleger auf eine Korrektur vorbereitet. Unter den am meisten gehandelten Produkten sind zwei Shortprodukte auf den Dax®.

Nachdem der Goldpreis sich seinen Höchstwerten annähert, bereiten sich Investoren auf eine Gegenbewegung vor und kaufen Puts auf Gold. Bei den Optionsscheinen findet man einen Call auf den Nasdaq-100® und jeweils einen Call auf Apple und Alphabet unter den beliebtesten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC8GTB 2,14 16002,00 Punkte 16187,250799 Punkte 73,89 Open End DAX® Put HD0A6 1,25 16002,00 Punkte 16092,274184 Punkte 129,56 Open End DAX® Call HD0HYW 9,07 16002,00 Punkte 15109,53863 Punkte 17,63 Open End Gold Put HR0HX2 8,23 2015,09 USD 2103,19943 USD 22,02 Open End DAX® Put HC934Z 1,03 16002,00 Punkte 16063,46136 Punkte 159,15 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:27.11.2023; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call HB8XA0 1,13 189,385 USD 180,00 USD 15,04 17.01.2024 Nasdaq-100 Call HB8F0A 28,97 15982,01 Punkte 12800,00 Punkte 5,02 12.12.2023 Silber Call HC5HRM 2,12 24,745 USD 23,50 USD 9,73 15.03.2024 Alphabet Inc. Call HC3315 3,31 137,91 USD 120,00 USD 3,79 18.06.2025 DAX ® Put HC1VRD 6,09 15998,12 Punkte 16600,00 Punkte 26,17 12.12.2023

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2023; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HC99JR 6,58 15991,50 Punkte 16698,236377 Punkte -12 Open End HelloFresh SE Long HD0T8Z 7,08 14,7325 EUR 12,635936 EUR 4 Open End DAX ® Long HC07KT 14,10 15991,50 Punkte 15503,989833 Punkte 15 Open End DAX ® Long HD0EB8 35,17 15991,50 Punkte 15717,426249 Punkte 25 Open End Hugo Boss AG Long HC9H1E 5,66 61,83 EUR 59,58766 EUR 9 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 27.11.2023; 10:50 Uhr

