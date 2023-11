GNW-Adhoc: Rackspace Technology gewinnt drei AWS-Partnerauszeichnungen 2023

^SAN ANTONIO, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/de)® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride Multicloud-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, das es mit drei Geo und Global AWS Partner Awards 2023 ausgezeichnet worden ist. Damit werden weltweit führende Unternehmen gewürdigt, die Kunden dabei helfen, Innovationen voranzutreiben und Lösungen auf Amazon Web Services (AWS) aufzubauen. Rackspace Technology wurde als SI-Partner des Jahres in Nordamerika (NAMER), Nachhaltigkeitspartner des Jahres NAMER und Bildungspartner des Jahres ausgezeichnet, einer von vielen AWS-Partnern rund um den Globus, die Kunden bei der Förderung von Innovationen unterstützen. Mit den Geo und Global AWS Partner Awards, die im Rahmen einer Partner Awards Gala auf der AWS re:Invent 2023 bekanntgegeben wurden, wird eine Vielzahl von AWS-Partnern ausgezeichnet, deren Geschäftsmodelle sich im vergangenen Jahr durch Spezialisierung, Innovation und Zusammenarbeit ausgezeichnet haben. Mit den Geo und Global AWS Partner Awards werden Partner ausgezeichnet, deren Geschäftsmodelle sich bei der Zusammenarbeit mit Kunden auf AWS weiterentwickeln und florieren. ?Rackspace Technology ist stolz darauf, die besondere Ehre und Anerkennung dieser zahlreichen AWS Partner Awards zu erhalten", so D K Sinha, President, Public Cloud Business Unit, Rackspace Technology. ?Die Auszeichnungen sind eine unglaubliche Würdigung unseres Engagements für die Beschleunigung von Innovationen auf AWS und ein Beweis für das Fachwissen unserer zertifizierten Racker, die sich dafür einsetzen, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen, indem sie die Agilität, den Umfang der Services und das Innovationstempo von AWS nutzen." Das AWS Partner Network (APN) ist ein globales Programm, das sich darauf konzentriert, Unternehmen beim Aufbau erfolgreicher AWS-basierter Unternehmen oder Lösungen zu helfen, indem es Unterstützung in den Bereichen Geschäft, Technik, Marketing und Markteinführung bietet. Das APN umfasst unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISVs) und Systemintegratoren (System Integrators, SIs) auf der ganzen Welt, wobei die Beteiligung von AWS- Partnern in den letzten 12 Monaten erheblich gestiegen ist. Ein Gremium von AWS- Experten wählte die Gewinner auf der Grundlage strenger Kriterien aus, die von Canalys als Drittem überprüft wurden. Rackspace Technology freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen als SI-Partner des Jahres NAMER, Nachhaltigkeitspartner des Jahres NAMER und Bildungspartner des Jahres ausgezeichnet wurde. Der SI-Partner des Jahres NAMER zeichnet die besten SI-AWS-Partner aus, die einen bedeutenden Beitrag in Bezug auf Umsatz, neue Möglichkeiten, neue zertifizierte Personen und AWS-Bezeichnungen geleistet haben. Mit der Auszeichnung Nachhaltigkeitspartner des Jahres NAMER werden AWS-Partner gewürdigt, die sich für die Erreichung von Nachhaltigkeitszielen einsetzen. Die Lösungen können unter anderem Fähigkeiten in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Internet der Dinge (IoT), Datenanalyse und Datenverarbeitung umfassen, um die Nachhaltigkeitsziele unseres Kunden Innovyze zu erreichen. Die Auszeichnung Bildungspartner des Jahres ist eine Anerkennung für den besten AWS-Partner mit Bildungskompetenz, der innovative, missionsbasierte Erfolge für die K-12- oder Hochschulbildung erzielt hat. Im zweiten Jahr in Folge umfassten die Geo und Global AWS Partner Awards ein Selbstnominierungsverfahren für mehrere Preiskategorien, die sowohl auf geografischer als auch auf globaler Ebene vergeben werden. Alle AWS-Partner waren eingeladen, sich zu beteiligen und eine Nominierung einzureichen. Die eingereichten Bewerbungen wurden von Canalys, einer Drittpartei, geprüft und unter besonderer Berücksichtigung der in den Nominierungsformularen dargestellten Anwendungsfälle für den Kundenerfolg ausgewählt. Darüber hinaus gab es eine Reihe von datengesteuerten Preiskategorien, die sich aus einem einzigartigen Satz von Kennzahlen zusammensetzten, mit deren Hilfe die Leistung der AWS-Partner im vergangenen Jahr gemessen werden konnte. Canalys prüfte die verwendeten Datensätze, um sicherzustellen, dass alle Messungen und Berechnungen objektiv und korrekt waren. Über Rackspace Technology Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-, hybriden Multicloud-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud- Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/51eebe4d-552b-42af- b058-b7bc6f9f3697 °