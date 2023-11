Tagesausblick für 29.11.: DAX – Bullen bleiben dran. Goldrally geht weiter.

Der DAX® bewegte sich heute mehrheitlich zwischen 15.920 und 15.970 Punkten. Zum Handelsschluss zeigten sich die Bullen und schoben den Index in Richtung 16.000 Punkte. Die US-Märkte starteten mit leichten Aufschlägen und der GfK-Konsumklimaindex legte leicht zu. Die Kauflaune hält sich dennoch in Grenzen. Morgen werden Inflationszahlen aus Europa veröffentlicht und könnten signifikante Impulse setzen.

Neu: Das neue onemarkets-Magazin ist da. Dort lesen Sie unter anderem, wieso die USA 2024 besonders im Fokus steht und worin der Reiz der Rentenfonds liegt.

Die Renditen in Europa und den USA gaben im Tagesverlauf weiter nach. Dabei sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf 2,51 Prozent. In der ersten Oktoberwoche lag die Rate zeitweise bei 3 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere ging auf 4,36 Prozent zurück. Edelmetalle wie Gold und Silber profitierten von dieser Entwicklung. Der Goldpreis stieg dabei auf 2.030 US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit März diesen Jahres. Die Notierung für eine Feinunze Silber kratzte bereits an der 25 US-Dollarmarke. Der Ölpreis schloss ebenfalls fester. Die OPEC+ Entscheidung über die Förderquoten ab Anfang 2024 wird noch in dieser Woche erwartet.

Unternehmen im Fokus

Bayer sank auf EUR 30,60 und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2006. Bilfinger sackte unter 200-Tage-Durchschnittslinie. Infineon profitierte von positiven Analystenkommentaren. MorphoSys machte nach dem Kurssturz von vergangener Woche wieder Boden gut. RWE gab im Rahmen des heutigen Kapitalmarkttags bekannt, zwischen 2024 und 2030 netto rund 55 Milliarden Euro zu investieren. Diese Nachricht kam bei den Anlegern gut an. Rückversicherer wie Hannover Rück und Münchener Rück. markieren in diesen Tagen stetig neue Allzeithochs. Die Allianz kann dem Tempo nicht folgen und testet aktuell die Widerstandsmarke bei EUR 232, die bis ins Jahr 2020 zurückreicht.

Morgen unter anderem Aroundtown und Salesforce Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Wichtige Termine:

German FinMin to propose supplementary 2023 budget, including suspension of debt brake

Spain-Inflation Prelim

Euro Zone-Sentiment

OECD releases global economic outlook

Germany-Inflation Prelim

United States-GDP Prelim

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in Chicago

Federal Reserve issues the Beige Book.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.000/16.043/16.090/16.233 Punkte Unterstützungsmarken: 15.252/15.484/15.628/15.722/15.784/15.859/15.906 Punkte Der DAX® sank zu Handelsbeginn zeitweise auf 15.920 Punkte. Im weiteren Verlauf hangelte sich der Index schrittweise wieder nach oben und schloss im Bereich des Schlussstands vom Vortag. Damit ist der kurzfristige Aufwärtstrend zunächst weiter intakt. RSI und MACD signalisieren, dass die Bullen sich noch nicht zurückziehen. Zwischen 16.000 und 16.090 Punkte findet der Leitindex jedoch eine starke Widerstandszone. Nachhaltige Impulse gibt es frühestens oberhalb dieser Zone. Auf der Unterseite richten sich die Blicke auf die Unterstützungsmarken bei 15.859 und 15.906 Punkten. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 01.08.2023 –28.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 29.11.2018 – 28.11.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 235,30 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 280,95 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2023; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC0554 17,87 12.775,764702 14.372,73529 5 Open End DAX® HC07KP 28,29 14.372,571252 15.171,686214 10 Open End DAX® HC07M8 16,85 14.904,84010 15.436,942894 15 Open End DAX® HD10KZ 9,31 15.327,7152 15.646,531676 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2023; 17:00 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 4,46 19.160,366292 17.564,30778 -5 Open End DAX® HC3TKP 3,34 17.563,559743 16.764,417775 -10 Open End DAX® HC8E7B 6,02 17.031,29089 16.498,211488 -15 Open End DAX® HC7FDA 7,25 16.605,475813 16.286,650677 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.11.2023; 17:00 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.