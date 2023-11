Taiwans führende Smart-Display-Unternehmen werden mit dem SDIA Award 2023 ausgezeichnet

Um die Entwicklung der aufstrebenden Display-Industrie zu fördern, hat die Industrial Development Administration des Wirtschaftsministeriums die Smart Display Industrial Alliance (SDIA) gegründet, die die branchenübergreifende Zusammenarbeit bei Panels, elektronischen Komponenten, Software, Systemintegration und Serviceanwendungen aktiv fördert. Die Allianz organisierte am 5. Oktober die Zeremonie zur Verleihung des SDIA-Preises 2023 und die Präsentation der Ergebnisse. Dabei wurden 12 herausragende Innovationsprojekte für Smart-Displays ausgezeichnet, um die teilnehmenden Hersteller für ihre Investitionen in den Ausbau zukunftsweisender Display-Technologien zu würdigen und das Profil der Smart-Display-Industrie in Taiwan effektiv zu schärfen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231127589381/de/

The award-winning companies of the 2023 SDIA Award.

Um Taiwans Smart-Display-Hersteller zu ermutigen, mit den führenden Display-Technologien auf dem Laufenden zu bleiben und die Übernahme ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in branchenübergreifende Produktanwendungen zu fördern, hat die SDIA den Preis zum zweiten Mal in Folge verliehen. Dabei wurden Gold-, Silber- und Bronze-Preise sowie der Prize of Excellence an die Gewinner vergeben, die die Bewertungskriterien wie beispielsweise Marktgängigkeit, Innovation und Technologie erfüllen. Ziel ist es, diese Preisträger für ihre Ausdauer und ihre Bemühungen um Selbstverbesserung zu würdigen und die Umgestaltung sowie die Modernisierung der gesamten Branche für intelligente Displays voranzutreiben.

Der SDIA Award 2023 konzentriert sich auf Produkte, die zukunftsweisende Forschung und Entwicklung im Bereich der Displaytechnologie hervorheben, sowie auf solche, die einen technologischen Durchbruch erzielt haben. Die SDIA will diese Errungenschaften fördern und in vier Hauptbereichen anwenden: Smart Healthcare, Smart Retail, Smart Mobility und Smart Education. In diesem Jahr sind die Gewinner des Goldpreises die AUO Corp. und E Ink Holdings Inc. und die Gewinner des Silberpreises die Yenrich Technology Corp. und die AUO Corp. sowie die Lextar Electronics Corp. Der Bronze-Preis geht an die PanelSemi Corp. und die Innolux Corp. und der Preis für herausragende Leistungen wird an Lixel Inc., Gio Optoelectronics Corp. und InnoCare Optoelectronics Corp. verliehen. Die preisgekrönten Produkte wurden in der Halle der Preisverleihung ausgestellt und demonstrierten die unglaublichen Fähigkeiten Taiwans in der Smart-Display-Industrie.

Diese Hersteller von Anzeigetechnik haben jeweils ihre eigenen Stärken. Die SDIA wird sie auch weiterhin bei der Entwicklung von Produkten mit höherem Mehrwert und Dienstleistungen zur Anwendungsintegration unterstützen. Die SDIA fördert außerdem die Entwicklung von Geschäftslösungen in verschiedenen Sektoren sowie deren Umsetzung in der Praxis, um den Wandel der gesamten Smart-Display-Branche voranzutreiben. Die Allianz strebt danach, eine neue Blue Ocean-Strategie für industrielle Anwendungen zu schaffen und eine goldene Ära für die nächste Generation von Displays in Taiwan zu eröffnen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231127589381/de/

Smart Display Industrial Alliance, SDIA E-Mail: IDA.SDIA@itri.org.twTEL.: +886-2-27001910 Link: https://idasdia.org.tw/