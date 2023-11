Aktien New York Schluss: Gewinne verpuffen - Abwarten vor Preisdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Gewinne an den US-Börsen zur Wochenmitte haben sich am Ende in Luft aufgelöst. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss lediglich 0,04 Prozent fester mit 35 430,42 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 stand ein Minus von 0,09 Prozent auf 4550,58 Punkte zu Buche, nachdem er zeitweise den höchsten Stand seit Ende Juli erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte im frühen Handel sogar so hoch wie seit Anfang 2022 nicht mehr, ging aber 0,14 Prozent tiefer mit 15 987,60 Zählern aus dem Handel.

Die anhaltenden Hoffnungen auf eine geldpolitische Entspannung hatten den Aktienkursen am Mittwoch zeitweise etwas Schwung gegeben. Angesichts des guten Laufs im zu Ende gehenden November scheuten die Anleger vor wichtigen Inflationsdaten letztlich aber eine klare Positionierung. Am Donnerstag steht der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE auf der Agenda./gl/he