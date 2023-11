EQS-News: RENK Group veröffentlicht Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023

EQS-News: RENK Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

RENK Group veröffentlicht Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023



29.11.2023 / 09:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



RENK Group veröffentlicht Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2023 Augsburg, 29. November, 2023. Die RENK Group, ein weltweit führender Hersteller von einsatzkritischen Antriebstechniken, hat ihren Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 fortgesetzt. Während der Auftragseingang um etwa 24% im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2022 anstieg, wuchs der Umsatz um etwa 10% auf 653 Millionen Euro, das bereinigte EBIT wuchs um etwa 6% auf 104 Millionen Euro, mit einer bereinigten EBIT Marge von etwa 16%. Die Umsatzentwicklung war getrieben von einer positiven Entwicklung aller drei Segmente. Fahrzeugmobilitätslösungen (VMS), Marine & Industrie (M&I) und Gleitlager. Insbesondere Marine & Industrie verzeichnete eine deutliche Verbesserung in allen wichtigen Kennzahlen: der Umsatz stieg im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2022 um etwa 9%, während der Auftragseingang um 18% anstieg, getrieben insbesondere von Marine Bestellungen. Fahrzeugmobilitätslösungen (VMS) verzeichnete ein Umsatzwachstum von etwa 7% im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2022, während der Auftragseingang im selben Zeitraum deutlich anstieg, insbesondere aufgrund von Wachstum in Nordamerika. Das Gleitlager Segment setzte seinen Wachstumspfad fort und erreichte ein starkes Umsatzwachstum von etwa 25% im Vergleich zu den ersten neun Monaten 2022. Der Auftragsbestand der RENK Group wuchs deutlich um über 19% in den ersten neun Monaten des Jahres auf etwa 1,7 Milliarden Euro. Angetrieben von einer positiven Projektentwicklung in allen Segmenten und Regionen, wuchs der Auftragseingang in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um etwa 24% im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2022 (das Book-to-Bill Verhältnis wuchs auf das 1,4-fache des Umsatzes). „Die Tatsache, dass wir solch eine erfolgreiche Entwicklung und solch einen nachhaltigen und bedeutenden Auftragsbestand für die kommenden Monate haben, unterstreicht die Relevanz von und die Nachfrage für unsere Produkte, sowohl im militärischen als auch im zivilen Bereich“, sagte CEO Susanne Wiegand. „Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung unserer drei Segmente und besonders mit der Entwicklung in unserem Marine & Industrie Geschäft im vergangenen Quartal“, fügte CFO Christian Schulz hinzu. Starker Cashflow und Rating Upgrade Gestützt von seinem profitablen Wachstum zeigte die RENK Group einen fortgesetzt starken operativen Cashflow und stärkte ihr Eigenkapital durch einen Eigenkapitaleinlage ihres Eigentümers TRITON; dies unterstreicht die Bereitschaft des Gesellschafters, sicherzustellen, dass RENK über eine solide Kapitalstruktur als Basis für künftiges Wachstum verfügt. Als Ergebnis der soliden Finanzen, erhöhte S&P Global das Rating für die RENK GmbH auf ‚B+‘ und bestätigte den „positiven“ Ausblick. Haftungsausschluss Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der RENK Group AG (die „Gesellschaft“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung gelten und dass die Gesellschaft keine Verpflichtung übernimmt, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Gesellschaft lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Fußnoten [1] Bereinigtes EBIT ist das Operative Ergebnis vor Berücksichtigung von Effekten aus Kaufpreisallokationen, bereinigt um bestimmte Posten, die das Management als außergewöhnlich oder einmalig ansieht. Die bereinigte EBIT-Marge ist das bereinigte EBIT geteilt durch den Umsatz. [2] Der Auftragsbestand stellt in Bezug auf abgeschlossene bzw. erhaltene verbindliche Kundenverträge und Bestellungen den Teil des zugehörigen Transaktionspreises dar, für den die Höhe der Umsatzerlöse gemäß IFRS noch nicht erfasst wurde.





Kontakt:

Herr Günther Hörbst

Leiter Unternehmenskommunikation



Gögginger Straße 73

86159 Augsburg



+49(0)160 5347450 Kontakt:Herr Günther HörbstLeiter UnternehmenskommunikationGögginger Straße 7386159 Augsburg+49(0)160 5347450

29.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com