ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ströer auf 'Buy' - Ziel 64 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat Ströer von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 53 auf 64 Euro angehoben. Der Medien- und Online-Sektor sei aus dem Gröbsten noch nicht heraus, schrieb ein Analystenteam um die für Ströer zuständige Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Experten verwiesen auf Konjunkturrisiken, die den Konsum einschränken könnten, wobei mögliche Zinssenkungen dem entgegenwirken könnten. Positiver begegnen sie dem Außenwerbesektor, der sich in Zeiten des Gegenwinds als widerstandskräftig erwiesen habe. Dies spreche nun für einen Kauf der Ströer-Aktie./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2023 / 05:08 / GMT

