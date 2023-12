Baerbock zu COP28 - Ausstieg aus fossilen Energieträgern festschreiben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock fordert vom Weltklima-Gipfel in Dubai einen Beschluss zum Ausstieg aus fossilen Energien.

Aktuell bewege sich die Weltgemeinschaft auf eine Erderwärmung von 2,5 bis 2,9 Grad bis 2050 zu, sagte Baerbock am Freitag im Bundestag. "Wir müssen davon runter", betonte die Grünen-Politikerin mit Blick auf das 1,5-Grad-Ziel der Pariser Weltklima-Konferenz von 2015. Zu begrüßen sei zumindest, dass "mittlerweile so gut wie der Letzte auf dieser Welt erkannt hat, dass es so nicht weitergeht".

Erforderlich sei, dass der Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieformen wie Kohle, Öl und Gas festgeschrieben werde, vor allem zunächst im Energiesektor, sagte Baerbock. Zudem müsse es bis 2030 zu einer Verdreifachung der Erneuerbaren Energien kommen. Schließlich müsse eine Verdoppelung der Energieeffizienz erreicht werden. "Und ja, das wird alles andere als einfach", räumte Baerbock ein. Dass Deutschland mit rund 250 Delegierten an der sogenannten COP28 teilnehme, verteidigte die Ministerin. Deutschland müsse auf der Konferenz präsent sein. Klimaschutz sei mittlerweile Standortsicherung, "gerade in diesen so stürmischen Zeiten", betonte sie.

In Dubai beraten bis zum 12. Dezember Delegationen aus fast 200 Ländern über die weitere Umsetzung der Pariser Klimaziele. Dabei geht es vor allem um den schrittweisen Ausstieg aus der Nutzung fossiler Brennstoffe, die für den Anstieg des Treibhausgases Kohlendioxid und damit der Erderwärmung verantwortlich gemacht werden. In seiner Eröffnungsrede rief COP28-Präsident Sultan al-Dschaber am Donnerstag zur Zusammenarbeit auf. Staaten und Konzerne der Öl-, Gas- und Kohle-Branche müssten gemeinsam für die Klimaziele arbeiten, mahnte al-Dschaber, der zugleich Chef der staatlichen Ölgesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate ADNOC ist.

