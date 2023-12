DEUTSCHE POST (DHL GROUP) - Rallykorrektur als Einstiegschance

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 44,005 € (XETRA)

Mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal, der Ende Juli mit einem Hoch bei 47,04 EUR begann, wurde Anfang November bei der Deutsche-Post-Aktie ein weitreichendes Kaufsignal ausgebildet. Initial ist der Anstieg auf die bullische Reaktion auf die Quartalszahlen zurückzuführen. In der Folge sprang der Wert in kürzester Zeit über die Hürden bei 40,30 und 42,39 EUR an und erreicht jetzt das Widerstandsniveau um 44,64 EUR.

Widerstand bei 44,64 EUR: Ein harter Brocken

Am Zwischenhoch aus dem August könnte die Aktie jetzt eine Korrektur starten und an den Support bei 42,39 EUR zurücksetzen. Dort könnte man erstmals auf bullische Signale achten, da von diesem Unterstützungsniveau aus der nächste Ausbruchsversuch über die 44,64-EUR-Marke starten dürfte.

Oberhalb der Marke könnte es zu weiteren Kaufwellen bis 46,40 EUR und darüber bis an das markante Zwischenhoch aus dem Jahr 2022 bei 47,34 EUR kommen. Sollte dieser Widerstand ebenfalls überschritten werden, stünde in den kommenden Wochen ein Anstieg bis 49,70 EUR an.

Setzt die Aktie dagegen im weiteren Verlauf deutlich unter 42,00 EUR zurück, dürfte eine Korrekturausweitung in Richtung 40,30 EUR beginnen. Von dort aus könnten die genannten Ziele auf der Oberseite aber immer noch problemlos angesteuert werden.

Deutsche Post Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)