EQS-News: S&P und Fitch bestätigen DVI’s BBB- Rating

Emittent / Herausgeber: D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltung GmbH / Schlagwort(e): Rating

S&P und Fitch bestätigen DVI’s BBB- Rating



04.12.2023 / 08:14 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Beide Ratingagenturen bestätigen erneut das Investment Grade Rating

Beträchtliches Wachstum bei moderatem Anstieg der Verschuldung Im Rahmen der zweiten jährlichen Aktualisierung des Kreditratings bestätigen sowohl S&P Global als auch Fitch Ratings das Investment Grade Rating der DVI (D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH) und ihrer börsengehandelten Anleihe. Die DVI erhielt ihre Erstratings im Januar 2022 zur Emission ihrer € 350 Mio. Anleihe. Seitdem wuchs das Immobilienportfolio der Gruppe von € 2,1 Mrd. auf € 3,0 Mrd. Der negative Effekt der gestiegenen Verschuldung auf die Finanzkennzahlen wird durch die konservativen Zinssicherungsstrategie der DVI gemindert. Positiv wird die Dynamik in DVI’s Hauptmarkt gesehen (Berliner Wohnanlagen mit guter Energieeffizienz). Auch die zunehmende Integration der Gruppe wurde gewürdigt. Über die DVI Gruppe

Die DVI Gruppe mit Sitz in Schönefeld bei Berlin ist ein inhabergeführter Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten. Der eigenverwaltete Bestand von aktuell rund 3 Milliarden Euro besteht in erster Linie aus energieeffizienten Wohnanlagen in Berlin. Seit 2017 erwirbt die Gruppe auch Büroimmobilien und investiert verstärkt in anderen deutschen Großstädten. Die von der DVI Gruppe im Januar 2022 begebene Unternehmensanleihe 2022/2027 trägt die internationale Wertpapierkennnummer ISIN XS2431964001.

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.