Original-Research: ABO Wind AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: ABO Wind AG - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu ABO Wind AG Unternehmen: ABO Wind AG ISIN: DE0005760029 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 04.12.2023 Kursziel: 106,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 106,00. Zusammenfassung: ABO Wind hat ihre Guidance für 2023 (Nettogewinn von EUR22 Mio. bis EUR26 Mio.) bestätigt. Für 2024 geht das Unternehmen von einem Nettogewinn von EUR25 Mio. bis EUR31 Mio. aus. Nimmt man die jeweilige Guidancemitte als Referenzpunkt (EUR24 Mio. und EUR28 Mio.), ergäbe sich ein Nettogewinnwachstum von 17% J/J. Auch für die Folgejahre geht das Management von steigenden Nettogewinnen aus. Obwohl die Windbranche gegenwärtig mit Projektverzögerungen, höheren Zinsen und Lieferschwierigkeiten kämpft, rechnet ABO Wind auch 2024 mit guten Ergebnissen. Grund dafür ist eine international breit gefächerte und in den letzten Jahren ständig gewachsene Projektpipeline von hoher Qualität. Immer mehr Projekte erreichen die Baureife und geben ABO Wind die Möglichkeit, entweder die Projektrechte sofort zu verkaufen oder selbst zu bauen. Wir sehen unsere Wachstumsprognosen bestätigt und halten an unserm Kursziel von EUR106 fest. Nach dem Kursrückgang der letzten Monate ist ABO Wind mit einem 2024 KGV von 15 günstig bewertet. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung. First Berlin Equity Research has published a research update on ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 106.00 price target. Abstract: ABO Wind has confirmed 2023 guidance (net profit of EUR22m to EUR26m). For 2024, the company expects a net profit of EUR25m to EUR31m. Taking the respective guidance midpoints as a reference (EUR24m and EUR28m), this would result in net profit growth of 17% y/y. Management also expects net profit to rise in subsequent years. Although the wind industry is currently struggling with project delays, higher interest rates and delivery difficulties, ABO Wind also expects good results in 2024. The reason for this is a high quality internationally diversified project pipeline that has grown steadily in recent years. More and more projects are reaching construction maturity, giving ABO Wind the opportunity to either sell the project rights immediately or build the projects itself. We see our growth forecasts as confirmed and are sticking to our EUR106 price target. After the share price decline in recent months, ABO Wind is attractively valued at a 2024 P/E ratio of 15. We reiterate our Buy recommendation.