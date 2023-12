Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Lauterbachs Medizinforschungsgesetz

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Lauterbachs Medizinforschungsgesetz:

"Dass Lauterbach eine große Charmeoffensive mit finanziell relevanter Unterstützung auf die Beine stellen will, ist nicht zu bezweifeln. Ob es ihm jedoch angesichts der knappen Haushaltsmittel auch gelingen kann, ist sehr wohl fraglich. Denn es wird zu Einschnitten im Bundeshaushalt kommen müssen, so viel hat nicht nur der Bundesfinanzminister, sondern auch der Kanzler bereits durchblicken lassen. Es bleibt also abzuwarten, was das Medizinforschungsgesetz nach dem parlamentarischen Verfahren tatsächlich alles beinhalten und vor allem mit wie viel Geld es hinterlegt werden wird."