SMA SOLAR - Das Comeback

SMA Solar Technology AG - WKN: A0DJ6J - ISIN: DE000A0DJ6J9 - Kurs: 58,850 € (XETRA)

Der mittelfristige Aufwärtstrend der Aktie von SMA Solar kulminierte in einem Ausbruch über das Allzeithoch aus dem Januar 2010 bei 106,70 EUR - ein Kursanstieg, der den Bullen im Mai und Juli dieses Jahres je einmal gelang. Gleichzeitig bildet es sich damit aber im Bereich von 112,00 EUR ein Doppeltop, das mit einer steilen Verkaufswelle im August aktiviert wurde.

In der Folge dieser übergeordneten bärischen Trendwende wurden die Unterstützungen bei 68,25 und 61,00 EUR ebenfalls zügig durchbrochen und selbst die mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten. Doch seit Anfang November gelingt der Aktie nach längerer Zeit wieder eine Seitwärtsbewegung, die mit dem Anstieg über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und einem höheres Hoch Ende November immer mehr für eine Stabilisierung spricht.

Das Überraschungsmoment liegt bei der Käuferseite

Heute werden die Hochs der vergangenen Wochen bei 58,60 EUR aus dem Markt genommen und damit ein kleines Kaufsignal generiert. Die erste große Herausforderung für die Käuferseite wartet allerdings erst im Bereich von 61,00 bis 62,00 EUR. Ein Sprung über diese Zone würde die These einer kurzfristigen Trendwende untermauern und direkt einen Anstieg bis 68,25 EUR auslösen können.

Short-Eindeckungen und Zukäufe von vom Ausbruch überraschter Bullen dürften später oberhalb von 69,15 EUR sogar für einen Anstieg bis 76,45 und 77,50 EUR sorgen.

Die Erholungschance wäre derzeit erst bei einem deutlichen Bruch der kleinen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 53,50 EUR vergeben. In diesem Fall könnte die Aktie von SMA Solar in den kommenden Wochen weiter in Richtung 38,70 bis 40,00 EUR fallen.

SMA Solar Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)