EQS-Adhoc: GFT Technologies SE: CEO Marika Lulay strebt keine weitere Amtszeit als CEO und geschäftsführende Direktorin an und scheidet zum 31. Dezember 2024 aus

05.12.2023 / 10:58 CET/CEST

GFT Technologies SE: CEO Marika Lulay strebt keine weitere Amtszeit als CEO und geschäftsführende Direktorin an und scheidet zum 31. Dezember 2024 aus Die Vorsitzende der geschäftsführenden Direktoren und CEO, Marika Lulay, hat heute den Verwaltungsrat der GFT Technologies SE informiert, dass sie aus persönlichen Gründen keine Verlängerung ihres bis zum 31. Dezember 2024 laufenden Vertrages anstrebt und als geschäftsführende Direktorin ausscheiden wird. Der Verwaltungsrat dankt Marika Lulay für die herausragende Weiterentwicklung und Positionierung der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat hat die Suche nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger eingeleitet, um gemeinsam mit Marika Lulay einen geordneten Übergang zu gewährleisten. Ihr Kontakt: Investoren



