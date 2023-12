IRW-News: Power Nickel Inc.: Fleet Space Technologies verleiht den Explorationsaktivitäten von Power Nickel eine neue Dimension

IRW-PRESS: Power Nickel Inc.: Fleet Space Technologies verleiht den Explorationsaktivitäten von Power Nickel eine neue Dimension

Toronto, Ontario - 6. Dezember 2023 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das Unternehmen oder Power Nickel) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, FWB: IVVI)

Entdecken Sie, wie Power Nickel unter Einsatz der von Fleet Space Technologies entwickelten Mineralexplorationstechnologie ExoSphere die Nickelexploration völlig neu definiert. Bei diesem Event steht die erfolgreiche Anwendung der sogenannten Ambient Noise Tomography (ANT) im Mittelpunkt, mit der annähernd in Echtzeit verwertbare Daten zur Lokalisierung von Nickelzielen generiert werden. Dabei wird das Potenzial dieser Technologie zur Verbesserung der Bohrgenauigkeit und zur Verringerung des Bodenaufbruchs beleuchtet. Terry Lynch, der CEO von Power Nickel, wird mit Ken Williamson, dem Exploration VP von Power Nickel, sowie zwei Geowissenschaftlern von Fleet Space in lockerer Atmosphäre darüber plaudern, wie Power Nickel diese Technologie nutzt, um die Explorationsaktivitäten im Projekt Nisk in Namaska (Quebec) zum Erfolg zu führen.

Aus meiner Sicht ist dieses Event für alle Aktionäre von Power Nickel und solche, die es noch werden wollen, ein absolutes Muss. Wir laden auch interessierte Expertenteams der Branche ein, sich mit der Anwendung dieser Technologie in Echtzeit vertraut zu machen. Dieses Tool verleiht den Fortschritten in der Exploration eine völlig neue Dimension. Es hat uns eine Reihe verwertbarer Erkenntnisse geliefert, mit denen der erfolgreichen Entdeckungsprozess bei Nisk eine noch stärkere Dynamik erfahren dürfte.

Die ANT-Technologie ist rasch zu einem fixen Bestandteil der Ausrüstung von Explorationsteams geworden und ergänzt das bestehende Instrumentarium (IP, Schwerkraftmessung, luftgestützte und Bohrloch-EM-Messung, etc.). Natürlich bedarf es für die Datenauswertung auch qualifizierter Geologen.

Nehmen Sie an unserem Podcast teil. Wir werden Ihnen darin unsere Erfolgssignatur präsentieren, die uns durch unsere nächste spannende Explorationsphase leiten soll, meint Terry Lynch, der CEO von Power Nickel.

Wir haben mit Hilfe von ExoSphere tomographische Messungen von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography/ANT) über der Lagerstätte Nisk und dem Explorationsgelände Wildcat absolviert. Mit der ANT-Messung konnten wir erfolgreich Veränderungen in den großen lithologischen Strukturen - einschließlich der ultramafischen Intrusionen, in denen die bekannte Mineralisierung der Lagerstätte Nisk eingebettet ist - kartieren. Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden strukturelle Merkmale ermittelt, die auf eine zusätzliche Komplexität der geologischen Geschichte hindeuten. Es wurde eine Reihe interessanter Zonen entdeckt, die ähnliche Geschwindigkeitsprofile aufweisen wie die Lagerstätte Nisk; diese sollen in die zukünftige Exploration eingebunden werden, erläutert Bronwyn Murphy, die bei Fleet Space Technologies als Geologin tätig ist.

Interessierte können sich über den Link auf dem Bild oder über den nachstehenden Link registrieren. All jenen, die sich in die Mailing-Liste von Power Nickel eingetragen haben und den Podcast nicht live mitverfolgen können, werden wir eine Aufzeichnung zur Verfügung stellen.

Hier können Sie sich für die Veranstaltung registrieren

Qualifizierter Sachverständiger

Kenneth Williamson, Géo, M.Sc., VP Exploration bei Power Nickel, ist der qualifizierte Sachverständige, der die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt hat.

Über Power Nickel Inc.

Power Nickel ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf Prospektionsgebiete mit hochgradigen Kupfer-, Gold- und Batteriemetallvorkommen in Kanada und Chile konzentriert.

Am 1. Februar 2021 schloss Power Nickel (damals unter dem Namen Chilean Metals) eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von bis zu 80 % des Projekts Nisk von der Critical Elements Lithium Corp. (CRE:TSXV) ab.

Das Konzessionsgebiet NISK umfasst eine große Landfläche (20 Kilometer Streichlänge) mit zahlreichen hochgradigen Abschnitten. Power Nickel, ehemals Chilean Metals, konzentriert sich auf die Bestätigung und Erweiterung seiner aktuellen hochgradigen Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung innerhalb der historischen Ressource durch die Erstellung einer neuen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung, die Identifizierung zusätzlicher hochgradiger Mineralisierungen und die Entwicklung eines Verfahrens zur potenziellen verantwortungsvollen Produktion von Nickelsulfaten für Batterien, die in der Elektrofahrzeugindustrie verwendet werden.

Power Nickel (damals noch Chilean Metals) hat am 8. Juni 2021 bekannt gegeben, dass eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Rechte am Projekt Golden Ivan im Zentrum des Golden Triangle abgeschlossen wurde. Laut Berichten beherbergt das Golden Triangle Mineralressourcen (ehemalige Produktionsmengen und aktuelle Ressourcen) im Umfang von insgesamt 67 Millionen Unzen Gold, 569 Millionen Unzen Silber und 27 Milliarden Pfund Kupfer. Dieses Konzessionsgebiet beherbergt zwei bekannte Mineralvorkommen (Golderz und Magee) sowie einen Teil des ehemaligen Förderbetriebs Silverado, wo Berichten zufolge zwischen 1921 und 1939 ein Abbau erfolgte. Diese Mineralvorkommen werden als polymetallische Erzgänge beschrieben, die die entsprechenden Mengen an Silber, Blei, Zink, plus/minus Gold und plus/minus Kupfer beinhalten.

Power Nickel ist außerdem 100%iger Eigentümer von fünf Konzessionen mit mehr als 50.000 Acres Fläche, die sich in strategisch günstiger Lage im ertragreichen Eisenoxid-Kupfer-Gold-Gürtel im Norden Chiles befinden. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine NSR-Gebührenbeteiligung von 3 % auf die zukünftigen Fördermengen aus der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Copaquire, die vor Kurzem an eine Tochtergesellschaft von Teck Resources Inc. verkauft wurde. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags ist Teck berechtigt, jederzeit ein Drittel der NSR-Gebühr von 3 % für 3 Mio. Dollar zurückzukaufen. Das Konzessionsgebiet Copaquire grenzt an den von Teck betriebenen Kupferproduktionsbetrieb Quebrada Blanca in Chiles erster Region.

Für weitere Informationen über Power Nickel Inc. wenden Sie sich bitte an:

Herrn Duncan Roy, VP Investor Relations

416-580-3862

duncan@powernickel.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Power Nickel Inc.

The Canadian Venture Building

82 Richmond St East, Suite 202

Toronto, ON

Über Fleet Space Technologies

Australiens Wachstumskaiser, die Firma Fleet Space Technologies, revolutioniert die Suche der Menschheit nach kritischen Rohstoffen, die Weltraumforschung und das Verteidigungswesen mit ihren satellitengestützten Lösungen und ihrer Technologie der seismischen Datenverarbeitung (EXOSPHERE BY FLEET®). Von ihrem Firmensitz im nationalen Zentrum der australischen Raumfahrtindustrie in Adelaide aus hat die Firma Fleet ihre internationale Präsenz auf die Vereinigten Staaten, Kanada, Chile und Luxemburg ausgeweitet und beschäftigt weltweit mehr als 100 Mitarbeiter.

Fleets Technologie EXOSPHERE BY FLEET® hat die Explorationsbranche mit der zuverlässigen 3D-Kartierung von unterirdischen Lagerstätten, die kritische Rohstoffe beherbergen, rasch revolutioniert. Das Verfahren ist effizient, kostengünstig und hat nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt. EXOSPHERE BY FLEET® macht sich Fleets Satellitenkonstellationen in der niedrigen Erdumlaufbahn und die passiven seismischen Methoden der Firma zunutze, um innerhalb weniger Tage aussagekräftige 3D-Geschwindigkeitsmodelle zu erstellen. Dadurch wird die Zeit, die für die Lokalisierung einer potenziellen Lagerstätte benötigt wird, radikal verkürzt. Die Technologie kam bereits bei zahlreichen Messungen unterschiedlichster Rohstofftypen auf fünf Kontinenten im Auftrag von mehr als 30 internationalen Kunden des Explorationssektors, wie z.B. Rio Tinto, Barrick Gold und Core Lithium, zum Einsatz.

Kontaktieren Sie Fleet unter info@fleet.space.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsorgane die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze als zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen angesehen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell, deutet darauf hin, Gelegenheit, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder die besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Gegebenheiten können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen wesentlichen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem der Zeitpunkt verschiedener Bohrpläne, der Zeitpunkt der verschiedenen Aktivitäten, die von CVMR absolviert werden, und die Gewinnungsraten der Prozesse von CVMR; die Fähigkeit, ausreichend Kapital aufzubringen, um seine Verpflichtungen im Rahmen seiner Konzessionsverträge zu erfüllen und Bohrungen und Explorationsarbeiten durchzuführen; die Fähigkeit, seine Grundstücke und Konzessionen in gutem Zustand zu erhalten; seine Projekte zu erkunden und zu entwickeln; Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen oder der Finanzmärkte; die inhärenten Gefahren, die mit der Mineralexploration und dem Bergbaubetrieb verbunden sind; zukünftige Preise für Nickel und andere Metalle; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; die Genauigkeit von Mineralressourcen- und -reservenschätzungen; das Potenzial für neue Entdeckungen; die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen zu erhalten, die für die Exploration, die Bohrungen und die Erschließung der Projekte erforderlich sind, und, falls diese akzeptiert werden, diese Lizenzen und Genehmigungen rechtzeitig im Hinblick auf die Pläne und Geschäftsziele des Unternehmens für das jeweilige Projekt zu erhalten; die allgemeine Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralressourcen zu vermarkten; und Änderungen von Umwelt- und anderen Gesetzen oder Vorschriften, die sich auf den Betrieb des Unternehmens, die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften, die Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und den allgemeinen Wettbewerb in der Bergbaubranche auswirken könnten.

