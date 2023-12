Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur Pisa-Studie

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Pisa-Studie:

"Das Land der Dichter und Denker - eine Bildungswüste? Mehr als 20 Jahre nach dem berühmten Pisa-Schock hinkt Deutschland im international renommiertesten Vergleich dieser Art noch immer weit hinter den Besten her. Dass die Situation an Bayerns Schulen tendenziell besser ist als an denen anderer Bundesländer, wird vielen Eltern dabei nur ein schwacher Trost sein. Auch im Freistaat wird allzu häufig nur der Mangel verwaltet. Zu wenige Lehrer, zu große Klassen, zu viele Hängen- und Zurückbleiber."