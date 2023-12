R+V Leben bietet für 2024 höhere Gesamtverzinsung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Die rund fünf Millionen Kunden der R+V Lebensversicherung bekommen im kommenden Jahr erneut eine höhere Verzinsung auf ihre Policen gutgeschrieben.

Die Gesamtverzinsung auf die im Neugeschäft dominierenden "Safe+Smart"-Rentenversicherungen steigt um 0,25 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent, wie die R+V Leben am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Dort fließt aber nur ein Teil der Ansparsumme in das Sicherungsvermögen mit Zinsgarantien, der Rest in Aktien. Bereits vor einem Jahr hatte die R+V Leben, der zweitgrößte deutsche Lebensversicherer, die Gesamtverzinsung kräftig um 0,75 Prozentpunkte erhöht.

"Nach dem steilen Anstieg 2022 hat sich das Zinsniveau im laufenden Jahr weiter erhöht", begründete R+V-Leben-Chefin Claudia Andersch den erneuten Schritt. Für die Produktlinie "Performance", die geringere Garantien als die klassischen Lebensversicherungen aufweist, zahlt R+V Leben 2024 eine Gesamtverzinsung von 2,7 (2023: 2,4) Prozent, die darin enthaltene laufende Verzinsung steigt auf 2,05 von 1,75 Prozent.

