Aktien New York Schluss: KI-Schwergewichte treiben Nasdaq-Börse nach oben

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen sind am Donnerstag vor allem Technologieaktien gefragt gewesen. Hier sorgte einmal mehr das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Optimismus unter Anlegern. Die Kursgewinne der beiden KI-Schwergewichte AMD und Alphabet bescherten dem technologielastigen Nasdaq 100 ein Plus von 1,48 Prozent auf 16 022,49 Punkte. Der Index überwand damit wieder die 16 000er Marke. "Die Tech-Werte machen heute den Unterschied", konstatierte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda.

Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus, das am Ende 0,17 Prozent auf 36 117,38 Punkte betrug. Seine wochenlange Rally war zuletzt ins Stocken geraten, der Dow hatte in den vergangenen drei Sitzungen jeweils leicht nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 stieg am Donnerstag um 0,80 Prozent auf 4585,59 Zähler./bek/ngu