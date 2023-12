DAX pausiert. Wie es weiter geht, erfahren Sie im kostenlosen Chart-Talk!

Der DAX® legte zu Handelsbeginn eine Pause ein und stabilisierte sich im Bereich von 16.600 Punkten. Die Vorgaben aus den USA waren durchwachsen. Der ADP-Bericht deutet auf eine gewisse Entspannung am Arbeitsmarkt hin. Allerdings ist er weiterhin robust. Am Freitag folgen noch weitere vielbeachtete Arbeitsmarktdaten aus den USA, die Impulse geben könnten.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.626/16.741/16.840 Punkte Unterstützungsmarken: 16.137/16.195/16.253/16.375/16.439 Punkte Der DAX® prallte gestern an der 161,8%-Retracementlinie bei 16.741 Punkten nach unten ab und stabilisierte sich im frühen Handel auf Höhe der 138,2%-Retracementlinie bei 16.626 Punkten. Kippt der Index unter diese Marke ist mit einer Konsolidierung bis 16.375/16.439 Punkte zu rechnen. Dies würde den Index aus dem „überkauften“ Bereich bewegen. Solange die Unterstützung bei 16.375 Punkten nicht verletzt wird, ist der Aufwärtstrend jedoch intakt. Ziele auf dem Weg noch oben sind 16.741 und 16.840 Punkte (Oberkante des Aufwärtstrendkanals). DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 09.08.2023 – 07.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 07.12.2018 – 06.12.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap – angepasst um das Bezugsverhältnis – ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD0NN7 237,61 11.600 25.000 20.09.2024 DAX® HC74VS 286,03 13.000 30.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.12.2023; 09:50 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 9,52 13.327,933124 14.993,924765 5 Open End DAX® HC977R 11,46 14.993,753636 15.827,406338 10 Open End DAX® HC0558 10,61 15.549,02714 16.104,127409 15 Open End DAX® HD136D 11,76 15.993,245944 16.325,90546 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.12.2023; 09:50 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,40 19.988,477129 18.323,436984 -5 Open End DAX® HC8E76 5,38 18.322,656616 17.488,97574 -10 Open End DAX® HC7FDJ 10,28 17.767,383112 17.211,264021 -15 Open End DAX® HD15GY 8,00 17.323,164309 16.990,559554 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 07.12.2023; 09:50 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.