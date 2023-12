EQS-News: Aufsichtsrat der Salzgitter AG verlängert Vertrag von Gunnar Groebler

EQS-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Aufsichtsrat der Salzgitter AG verlängert Vertrag von Gunnar Groebler



07.12.2023 / 11:05 CET/CEST

Salzgitter. Der Aufsichtsrat der Salzgitter AG hat in seiner Sitzung am 07.12.2023 den Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Gunnar Groebler bis 2029 verlängert. Gunnar Groebler ist seit Mai 2021 Vorstandsmitglied der Salzgitter AG und seit Juli 2021 Vorsitzender des Vorstands. Heinz-Gerhard Wente, Vorsitzender des Aufsichtsrats, erklärte hierzu: „In seiner bisherigen Amtszeit hat Gunnar Groebler zentrale Weichenstellungen für den Salzgitter-Konzern initiiert und vorangetrieben. Beispielhaft zu nennen sind die Implementierung der neuen Konzernstrategie „Salzgitter AG 2030“ mit ihrem Schwerpunkt auf Circular Economy, die Beschleunigung des Transformationsprogramms SALCOS® - Salzgitter Low CO 2 Steelmaking und ein aktives Portfoliomanagement. Begleitet und unterstützt wurde dies von einer dialogorientierten Kommunikation mit allen Stakeholdern des Konzerns. Jetzt gilt es, die laufende Transformation des Konzerns mit der gezeigten Tatkraft weiter fortzuführen.“ Kontakt: Markus Heidler



Leiter Investor Relations



Salzgitter AG

Eisenhüttenstraße 99

38239 Salzgitter



Telefon +49 5341 21-6105

Telefax +49 5341 21-2570

