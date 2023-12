Aktien Frankfurt Eröffnung: Abwarten vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Verschnaufpause vom Rekordhoch sind die Dax-Anleger am Freitag vor dem US-Arbeitsmarktbericht zunächst in Wartestellung. Der Leitindex notierte wenige Minuten nach der Eröffnung auf Xetra mit plus 0,07 Prozent auf 16 640,04 Punkte. Seine Bestmarke vom Mittwoch steht bei 16 727 Punkten.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen kam mit minus 0,02 Prozent auf 26 530,70 Punkte nicht voran. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 legte um rund 0,2 Prozent zu.