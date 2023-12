ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Siemens Energy auf 'Underweight' - Ziel 9,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Energy von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 13,80 auf 9,20 Euro gesenkt. Die Optimisten konzentrierten sich auf die Summe aller Teile des Energiekonzerns, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe aber keinen klaren Weg, diesen auch zu realisieren. Derweil gingen die Debatten um eine möglicherweise doch nötige Stärkung der Bilanz weiter. Im Investitionsgüterbereich favorisieren die JPMorgan-Experten 2024 Andritz, Ashtead, Melrose, Prysmian, Schneider und Smiths./ag/ajx

