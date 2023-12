Devisen: Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete Gemeinschaftswährung 1,0785 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag geringfügig tiefer auf 1,0771 Dollar festgesetzt.

Zum Wochenausklang richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Arbeitsmarkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Stellenbericht. Die Entwicklung ist wichtig für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, die ihre Zinsen zur Inflationsbekämpfung kräftig angehoben hat. Seit dem Sommer hat sie ihren Leitzins allerdings nicht mehr angetastet. An den Märkten werden für kommendes Jahr deutliche Zinssenkungen erwartet, weil mit einer Konjunkturabschwächung gerechnet wird./bgf/mis