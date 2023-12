IRW-News: Eureka Lithium Corp.: Eureka Lithium Corp unterzeichnet Absichtserklärung für die Option auf bohrfertige und genehmigte Lithiumkonzessionsgebiete bei Val D'Or, Quebec

IRW-PRESS: Eureka Lithium Corp.: Eureka Lithium Corp unterzeichnet Absichtserklärung für die Option auf bohrfertige und genehmigte Lithiumkonzessionsgebiete bei Val D'Or, Quebec

Vancouver, British Columbia, Kanada, 8. Dezember 2023 - Eureka Lithium Corp. (CSE: ERKA) (OTC: SCMCF) (FWB: S580) (Eureka Lithium oder Eureka oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Absichtserklärung (Letter of Intent) in Bezug auf eine Option (Option) abgeschlossen hat, von Medaro Mining Corp. (Optionsgeber) eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an den Mineral-Claims zu erwerben, die das Projekt Lac La Motte des Optionsgebers in der Bergbauregion von Abitibi im kanadischen Quebec (Konzessionsgebiet) umfassen - vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr (Net Smelter Returns Royalty) von 1 % zugunsten des zugrundeliegenden Besitzers (Underlying Owner, wie weiter unten beschrieben) (NSR).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72946/12-08-23ERKANRLaclamotteLOIger_PRocm.001.png

Abbildung 1: Lagekarte der Bohrlöcher auf Lac La Motte

President und CEO von Eureka, Jeffrey Wilson, sagte: Wir sind erfreut, diesen Letter of Intent abzuschließen. Wir halten weiterhin an unseren hoch aussichtsreichen Projekten in der Region Nunavik von Quebec fest, diese neue Akquisition gleicht jedoch das Projektportfolio des Unternehmens mit einem Lithiumprojekt aus, auf dem auch in den Wintermonaten gebohrt werden kann, und das über einen guten Zugang sowie Infrastruktur verfügt. Es ist von der Straße zugängig, bohrbereit samt Bohrgenehmigung und liegt in einer bergbaufreundlichen und aktiven Lithiumgegend. Frühere Arbeiten bei Lac La Motte umfassen bedeutende Pegmatitvorkommen und gemeldete Spodumenvorkommen sowie vielversprechende frühere Bohrabschnitte, einschließlich Bohrloch MD22-08, das zwei Pegmatite durchteufte: ein oberer mit einer Mächtigkeit von 1,33 m und einem Gehalt von 1,49 % Li2O in 36 m Tiefe; und ein unterer mit einer Mächtigkeit von 0,93 m und 0,88 % Li2O in 41,2 m Tiefe. Nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung und der endgültigen Vereinbarung wird Eureka über Daten, Außendienstmitarbeiter und Zugang zu einem Bohrgerät verfügen, um sofort mit den Arbeiten beginnen zu können.

Gemäß dem Letter of Intent wird Eureka eine Exklusivitätsfrist von 30 Tagen haben. In dieser Zeit kann es eine Due-Diligence-Prüfung durchführen, mit dem Ziel, eine endgültige Vereinbarung (endgültige Vereinbarung) mit dem Optionsgeber auszuhandeln und einzugehen, laut der es die Option erhalten würde, vorbehaltlich der NSR eine ungeteilte Beteiligung von 100 % an und zu dem Konzessionsgebiet zu erwerben, indem es die folgenden Bedingungen erfüllt:

- Die Ausgabe von 200.000 Stammaktien von Eureka (Stammaktien) an den Optionsgeber am effektiven Datum der endgültigen Vereinbarung (effektives Datum);

- Explorationsausgaben mit Bezug auf das Konzessionsgebiet in Höhe von insgesamt 500.000 $ innerhalb von 12 Monaten ab dem effektiven Datum;

- Die Zahlung im Auftrag des Optionsgebers von 45.000 $ in bar an den zugrundeliegenden Besitzer (Underlying Owner) des Konzessionsgebiets bis zum 6. Mai 2024;

- Die Ausgabe von 300.000 Stammaktien an den Optionsgeber innerhalb von 12 Monaten ab dem effektiven Datum;

- Zusätzliche Explorationsausgaben in Bezug auf das Konzessionsgebiet in Höhe von insgesamt 500.000 $ innerhalb von 24 Monaten ab dem effektiven Datum;

- Die Zahlung im Auftrag des Optionsgebers von 50.000 $ in bar an den Underlying Owner bis zum 6. Mai 2025;

- Die Ausgabe von 1.000.000 Stammaktien an den Optionsgeber innerhalb von 24 Monaten ab dem effektiven Datum.

Die Ausgabe jeglicher Stammaktien wird in Übereinstimmung mit den geltenden Ausnahmen der Registrierungs- und Prospektvorschriften unter dem kanadischen Wertpapier- und Unternehmensrecht durchgeführt, und die Stammaktien unterliegen einer Haltedauer von vier (4) Monaten und einem (1) Tag ab dem Datum der Ausgabe.

Der Letter of Intent ist unverbindlich, mit Ausnahme der Bestimmungen zu der Exklusivitätsfrist und dem Recht von Eureka, eine Due-Diligence-Prüfung vorzunehmen, sowie bestimmter anderer üblicher Bestimmungen.

Über Lac La Motte

Das Konzessionsgebiet Lac La Motte liegt in der produktiven Bergbaugegend von Abitibi in Quebec, 40 Kilometer nordwestlich der Stadt Val-dOr. Etwa 5 km bis 20 km von dem Konzessionsgebiet entfernt befinden sich mehrere aktive Lithium-Prospektionsgebiete/-Minen in verschiedenen Phasen der Exploration und Erschließung.

Neueste Highlights des Bohrprogramms 2022:

- Bohrloch MD22-02 durchschnitt einen 0,7 m breiten Pegmatiten mit 0,89 % Lithiumoxid (Li2O) in einer Bohrlochtiefe von 72,7 m.

- Bohrloch MD22-05 durchschnitt drei Pegmatite: Der obere war 0,79 m breit mit 1,34 % Li2O in 13,18 m Tiefe; der mittlere 0,7 m breit mit 0,5 % Li2O in 20 m Tiefe; der untere 0,81 m breit mit 0,78 % Li2O in 22,92 m Tiefe.

- Bohrloch MD22-06 durchschnitt drei Pegmatite: Der obere war 0,11 m breit mit 1,10 % Li2O in 31,95 m Tiefe; der mittlere 0,87 m breit mit 1,01 % Li2O in 34,53 m Tiefe; der untere 0,80 m breit mit 0,55 % Li2O in 37,58 m Tiefe.

- Bohrloch MD22-07 durchschnitt einen 1,76 m breiten Pegmatiten mit durchschnittlich 4.375 Teilen pro Million Li / 0,94 % Li2O.

- Bohrloch MD22-08 durchschnitt zwei Pegmatite: Der obere war 1,33 m breit mit 1,49 % Li2O in 36 m Tiefe; und der untere 0,93 m breit mit 0,88 % Li2O in 41,2 m Tiefe.

- Bohrloch MD22-17 durchschnitt einen 03 m breiten Pegmatiten mit 1.080 Teilen pro Million Li in 46,9 m Tiefe.

Unternehmensvideo

Besuchen Sie www.EurekaLithiumCorp.com (https://eurekalithiumcorp.com) oder die folgende URL, um sich ein neues Unternehmensvideo von Eureka Lithium anzuschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=9Vvm0zfNFp4

Unternehmenspräsentation

Besuchen Sie die Homepage von Eureka Lithium oder klicken Sie auf die folgende URL, um die Unternehmenspräsentation aufzurufen:

https://eurekalithiumcorp.com/EurekaLithium_Q3_2023.pdf

Über Eureka Lithium Corp.

Eureka Lithium ist der größte Besitzer von Lithiumkonzessionen im nördlichen Drittel der Provinz Quebec, einem Gebiet, das auch als Region Nunavik bekannt ist. Das Unternehmen ist alleiniger Eigentümer von drei Projekten mit einer Gesamtfläche von 1.408 Quadratkilometern in den neu entstehenden Lithium-Bergbaucamps Raglan West, Raglan South und New Leaf. Die Konzessionsgebiete, die das Unternehmen vom legendären Prospektor Shawn Ryan erworben hat, liegen in einer Region, in der sich zwei Nickelbergwerke mit Zugang zu Tiefseehäfen befinden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jeffrey Wilson

Chief Executive Officer

E-Mail: info@eurekalithiumcorp.com

Eureka Lithium Corp.

1133 Melville Street, Suite 2700

Vancouver, BC V6E 4E5

info@eurekalithiumcorp.com

www.EurekaLithiumCorp.com | CSE:ERKA

Vorsorglicher Hinweis

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich Aussagen, die Wörter wie " voraussichtlich", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, wie z.B. Aussagen bezüglich der Option, einschließlich der Frage, ob die Parteien die endgültige Vereinbarung abschließen werden, und wenn ja, zu welchen Bedingungen, der Zahlungen und Ausgaben, die für die Ausübung der Option erforderlich sind, und des Zeitplans dafür, sowie Aussagen, die im Unternehmensvideo und der Unternehmenspräsentation enthalten sind.Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements wider und basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens verlassen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen oder dass die endgültige Vereinbarung abgeschlossen oder die Option wie geplant erworben oder ausgeübt wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, künftige Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

