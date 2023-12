No-Spread-Aktion: Turbos auf den S&P 500!

In der Vorweihnachtszeit entfaltet ein Adventskalender täglich kleine Freuden, die das Herz erhellen und die Vorfreude auf das Fest in jedem Menschen wachsen lassen. In der No-Spread-Aktion können vom 09. Dezember bis zum 15. Dezember Turbo Optionsscheine auf den S&P 500 aus der Assetklasse Index zu den Haupthandelszeiten des Basiswerts ohne Spread gehandelt werden.*

Wissenswertes über den amerikanischen Aktienindex

Der S&P 500, auch bekannt als Standard & Poor’s 500, ist ein bedeutender Aktienindex, der die Performance von 500 der größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten misst. Dieser Index hat sich zu einem Maßstab für die Gesundheit der US-amerikanischen Wirtschaft und eine attraktive Anlageoption für Investoren weltweit entwickelt. Im S&P 500 sind Unternehmen aus zahlreichen Branchen vertreten. So finden sich Titel aus Bereichen wie Technologie, Gesundheitswesen, Finanzen, Konsumgüter und mehr im Index wieder. Dies bedeutet, dass Anleger durch den Kauf von S&P-500-Indexfonds oder anderen darauf basierenden Anlageprodukten Zugang zu einem diversifizierten Portfolio erhalten. Diese Vielfalt mindert das Risiko, das mit der Konzentration auf eine bestimmte Branche oder ein einzelnes Unternehmen verbunden ist.

Kursentwicklung ist durch wenige Titel geprägt

Historisch gesehen hat der S&P 500 eine beeindruckende langfristige Performance gezeigt. Obwohl es kurzfristige Schwankungen gibt, hat der Index im Laufe der Zeit tendenziell zugenommen. Dies macht ihn zu einer attraktiven Option für langfristig orientierte Anleger, die von den langfristigen Wachstumstrends in den USA profitieren möchten. Kritiker bemängeln jedoch auch, dass eine Konzentration im S&P 500 stattgefunden hat. So kommen Apple Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc., NVIDIA Corp., Alphabet Inc., Meta Platforms Inc. und Tesla Inc. zusammen bereits auf eine Indexgewichtung von rund 25 %. Umgekehrt kommen die restlichen 493 Unternehmen aus dem Index zusammen auf die restlichen rund 75 % im S&P 500. Im laufenden Jahr 2023 hat sich diese hohe Konzentration auf wenige Werte für den Index ausgezahlt. Er konnte um rund 18,5 % zulegen. Unter den Schwergewichten konnten in der gleichen Zeit allen voran NVIDIA Corp. mit rund +211 % und Meta Platforms Inc. mit +164 % als positive Impulsgeber für den Index fungieren.

2024 könnten neue Höchststände erreicht werden

Während sich der S&P 500 bis kurz vor dem Jahresende 2023 in die Nähe des 52-Wochenhochs bewegt hat, könnte eine Fortsetzung des laufenden Aufwärtstrends den Index im kommenden Jahr auf neue Höchststände steigen lassen. Impulsgeber könnte dabei der Beginn der Zinssenkungen durch die amerikanische Notenbank FED in den kommenden Monaten sein. Zuletzt hatte die FED den Leitzins unverändert in der Spanne von 5,25 bis 5,50 % belassen. Zinssenkungen im Jahr 2024 könnten sich wiederum positiv auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen auswirken und zugleich Technologie- und Wachstumswerte, wie die im S&P 500 hoch gewichteten Titel Apple, Alphabet und NVIDIA attraktiver werden lassen. Eine konjunkturelle Eintrübung oder geopolitische Ereignisse könnten auf der anderen Seite die Volatilität und Unsicherheit erhöhen.

Trading-Idee: Turbo Long Optionsschein auf den Basiswert S&P 500

Mit Blick auf die aktuelle Geschäftsentwicklung der Unternehmen im Index S&P 500 (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment ein Turbo Long Optionsschein der DZ BANK (WKN: DJ7CBT) auf den S&P 500-Index anbieten. Dieses Produkt ist nicht währungsgesichert. Die Entwicklung des EUR / USD-Wechselkurses hat damit Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der EUR-Gegenwert wird an dem auf den Ausübungstag folgenden Kalendertag, an dem ein Fixing stattfindet auf Basis des WM/Refinitiv Benchmark 2 p.m. CET EUR-Fixings errechnet. Dieses Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 28.06.2024 (Rückzahlungstermin) fällig. Mit einem Turbo Long Optionsschein können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert ein Turbo Long Optionsschein auf kleinste Kursbewegungen des zugrunde liegenden Basiswerts. Da die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken oder sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in voller Höhe zurückgezahlt wird . Sollte der Kurs des zugrunde liegenden Basiswerts an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit eines Turbo Long Optionsscheins auf oder unter der sog. Knock-Out-Barriere notieren (Knock-out-Ereignis), verfällt der Turbo long Optionsschein wertlos . Ist zuvor kein Knock-out-Ereignis eingetreten, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin der wie folgt ermittelt wird: Der Basispreis wird vom Referenzpreis abgezogen. Anschließend wird das Ergebnis mit dem Bezugsverhältnis multipliziert und in EUR umgerechnet. Ansprüche aus dem zugrunde liegenden Basiswert (z.B. Dividenden, Stimmrechte) stehen dem Anleger nicht zu.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger bei einem Turbo Long Optionsschein mit Basiswert S&P 500, wenn der Kurs des Index S&P 500 zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter dem Basispreis notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihren Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar .

Stand: 09.12.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

* Teilnahmebedingungen

Die No-Spread-Aktion läuft vom 01. Dezember bis zum 24. Dezember 2023. Am 23. Dezember und 24. Dezember werden keine neuen Basiswerte veröffentlicht, sondern Marketing-Ersatz bereitgestellt. Die im Aktionszeitraum genannten Basiswerte sind ohne Spread für 7 Aktionstage handelbar. Es gilt der Tag der Veröffentlichung plus die nächsten 6 Kalendertage. Die Aktion der No-Spreads gilt während der Haupthandelszeiten der beworbenen Basiswerte und ist beschränkt auf die quotierte Stückzahl. Die DZ BANK behält sich vor, die No-Spread-Aktion vorzeitig und ohne Angaben von Gründen zu beenden. Dies gilt sowohl insgesamt als auch für einzelne Basiswerte oder auch für die Verkürzung der 7 Aktionstage.

