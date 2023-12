COP28 LinkedIn Livestream von Esri stellt die Stadt Sydney, Australien, vor

Temperaturkontrolle durch grenzenlose Abdeckung von Baumkronen

Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2023 Time: 15.00 Uhr (PST)/18.00 Uhr (EST)

Moderator: Brett Dixon, Esri Asia Pacific Spatial Industry Specialist & Business Leader (Raumfahrtindustrie-Experte & Business Leader)

Podiumsteilnehmer: Matt Sund, City of Sydney Spatial Information Services Manager (Manager für räumliche Informationsdienstleistungen der Stadt Sydney) Karen Sweeney, City of Sydney, Sydney Urban Forestry Manager (Managerin für städtische Forstwirtschaft)

Esri, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für Geographic Information Systems (GIS) (Geografische Informationssysteme - GIS), veranstaltet am Donnerstag, den 14. Dezember, einen LinkedIn Livestream mit der Stadt Sydney, Australien. Im Livestream werden führende Vertreter der Stadt Sydney ihren neuartigen Ansatz zur Förderung der Baumgerechtigkeit diskutieren, unabhängig davon, wo ihre Bürger leben. Dabei geht es auch um die Erhöhung der Artenvielfalt von Bäumen und der Tierwelt, auf die sie angewiesen ist.

Das rasche Wachstum im Großraum Sydney hat zu einem Verlust an Biodiversität und grünen, schattigen Plätzen geführt. In den letzten zehn Jahren hat mehr als die Hälfte der Stadtteile Sydneys an städtischem Wald eingebüßt, und Experten warnen, dass Vorstädte ohne ausreichenden Baumbestand unbewohnbar werden könnten. Jetzt plant die Staatsregierung, bis 2030 Millionen von Bäumen zu pflanzen.

Brett Dixon, Spatial Industry Specialist & Business Leader von Esri Asia Pacific, wird die LinkedIn Livestream-Sitzung mit Matt Sund, Spatial Information Services Manager der Stadt Sydney, und Karen Sweeney, Urban Forest Manager, moderieren. Sie werden ihre Arbeiten vorstellen, die das Ziel verfolgen, Gemeinden in der ganzen Stadt kühler zu machen. Dazu verwenden sie die Geographic Information Systems (GIS) Software von Esri, um städtische Hitze-Hotspots zu lokalisieren und die Baumkronen in den Stadtvierteln zu kartieren.

Bitte registrieren Sie sich hier, um an der LinkedIn-Livestream-Diskussion teilzunehmen. Um mehr über Sydney, Australien, und andere Städte auf der ganzen Welt zu erfahren, besuchen Sie bitte die Sammlung Growing Green Cities.

