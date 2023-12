Zeiss Meditec legt Zahlen für das Geschäftsjahr vor

JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Medizintechnik-Konzerns Carl Zeiss Meditec bilanziert am Dienstag in Jena das Geschäftsjahr 2022/23. In den ersten neun Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro - ein Plus von 13,3 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Als Reaktion auf eine gute Auftragslage sollen Produktionskapazitäten erweitert werden. Der im MDax notierte Konzern beschäftigt im In- und Ausland rund 4600 Menschen. Zeiss Meditec ist auf Laser, Linsen und OP-Mikroskope für die Behandlung von Augenerkrankungen spezialisiert./rot/DP/ngu