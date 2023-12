EQS-News: Marinomed Biotech AG mit neuen Vertriebs- und Produktionspartnern sowie EU-Patent für Carragelose

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Vertrag/Patent

Marinomed Biotech AG mit neuen Vertriebs- und Produktionspartnern sowie EU-Patent für Carragelose



14.12.2023

Marinomed startet neue Vertriebspartnerschaft mit Favorex Ptd Ltd, einer Tochtergesellschaft von DKSH, für Vertrieb eines Carragelose-Nasensprays in Südostasien

EU-Patentamt erteilte Zulassungsbescheid zum Schutz der Verwendung von Carrageen zur prophylaktischen und therapeutischen Behandlung von SARS-CoV-2-Infektionen

Neuer Vertriebspartner für die Produktion von Carragelose-Lutschtabletten, Erweiterung des Vertriebsnetzwerks geplant

Korneuburg, Österreich, 14. Dezember 2023 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) unterzeichnete mit Favorex Ptd Ltd, einer Tochtergesellschaft von DKSH und Teil des Geschäftsbereichs Healthcare, eine Lizenzvereinbarung zur Vermarktung eines Carragelose-Nasensprays in Malaysia, Myanmar, Thailand und auf den Philippinen. DKSH ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen zur Marktexpansion mit fast 160 Jahren Erfahrung, weltweit tätig in 37 Märkten. Mit einem maßgeschneiderten, umfassenden Dienstleistungsportfolio ist DKSH Healthcare ein zuverlässiger Partner für Lösungen im Gesundheitswesen in ganz Asien und darüber hinaus. Zudem erteilte das Europäische Patentamt ein Patent, das die Verwendung von Carrageen in der prophylaktischen und therapeutischen Behandlung von SARS-CoV-2-Infektionen abdeckt. Dieses Patent ist eines von vielen, das den Einsatz von virus-blockierendem Carrageen gegen eine Reihe von Atemwegsviren schützt. Darüber hinaus konnte Marinomed mit seinem neuen türkischen Produktionspartner Meksmar erfolgreich die Produktion von Carragelose-Lutschtabletten aufnehmen. Marinomed belieferte bereits erste Kunden mit Produkten und plant, den Vertrieb von Carragelose-Lutschtabletten in Zukunft weiter auszubauen.

„Im Jahr 2023 konnten wir bereits viele gute Nachrichten für unser Carragelose-Geschäft vermelden, darunter die Einführung des allergenblockierenden Nasensprays und der befeuchtenden Augentropfen. Das Jahr mit einer neuen Partnerschaft, einem europäischen Patent und einem erfolgreichen Herstellungsprozess abzuschließen, zeigt einmal mehr, dass Carragelose eine Erfolgsgeschichte ist“, sagt Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. „Mit der Markteinführung neuer Produkte und der Ausweitung unseres Vertriebsnetzwerks durch neue Partnerschaften folgen wir unserer Strategie, den Wert dieses Assets kontinuierlich zu steigern. Wir freuen uns darauf, das volle Potenzial der Carragelose-Plattform auszuschöpfen.“

Über Favorex Pte Ltd und DKSH

Favorex ist eine Tochtergesellschaft der DKSH Gruppe und gehört zur Healthcare Business Unit. Favorex konzentriert sich auf die Lizenzierung und Vermarktung von Gesundheitsprodukten für Patienten und Fachleute des Gesundheitswesens und nutzt das umfangreiche Know-how und Netzwerk von DKSH im asiatisch-pazifischen Raum. Das Ziel von DKSH ist es, das Leben der Menschen zu bereichern. Seit mehr als 150 Jahren sorgt das Unternehmen in den Geschäftsbereichen Healthcare, Consumer Goods, Performance Materials und Technology für das Wachstum von Unternehmen in Asien und darüber hinaus. Als führender Anbieter von Dienstleistungen zur Marktexpansion bietet DKSH Beschaffung, Marktanalysen, Marketing und Verkauf, eCommerce, Vertrieb und Logistik sowie weitere Kundendienstleistungen an. DKSH ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln. DKSH ist an der SIX Swiss Exchange notiert und in 37 Märkten mit 32.600 Spezialisten tätig, die im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 11,3 Milliarden CHF erwirtschafteten. Die DKSH Business Unit Healthcare ist ein zuverlässiger Partner für Gesundheitslösungen in Asien und darüber hinaus. Mit rund 7.990 Spezialisten erwirtschaftete die Business Unit im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 5,6 Milliarden CHF. www.dksh.com/hec

Über Meksmar

Meksmar wurde 1996 gegründet und hat sich auf die Herstellung von Lutschtabletten, Kräuterpastillen und Hustenbonbons spezialisiert. Meksmar ist der führende Hersteller von Lutschtabletten in pharmazeutischer Qualität und verfügt über 16 registrierte Marken und hat mehr als 50 Marken für inländische und internationale pharmazeutische Unternehmen im Auftrag hergestellt. Meksmar exportiert seine Produktpalette in 40 Länder auf 5 Kontinenten. Meksmar bietet eine Reihe von Pastillen und Lutschtabletten an, die einzigartige Vorteile bei Halsschmerzen, Erkältung und Heiserkeit bieten. Außerdem bietet Meksmar einzigartige Rezepturen mit Vitaminen, Mineralien und natürlichen Extrakten, die dem Körper mehr Kraft geben. Die Produktion erfolgt nach den Standards von ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 und nach GMP.

Über Carragelose®:

Carragelose® ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem einzigartigen, breiten virusblockierenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose® eine Schutzschicht auf der Schleimhaut bildet, die Viren daran hindert, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten haben bestätigt, dass Carragelose® auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern kann.[1],[2] Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose® und hat Carragelose® zum Vertrieb in Europa, Nordamerika, Australien und weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose®-Portfolio von Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose® unter https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

