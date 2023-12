Eurozone: Handelsbilanz mit höherem Überschuss

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Überschuss im Außenhandel in der Eurozone ist im Oktober gestiegen. Der Handelsüberschuss als Differenz von Ex- und Importen stieg bereinigt von 8,7 Milliarden Euro im Vormonat auf 10,9 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg auf 10 Milliarden Euro erwartet.

Die Entwicklung geht auf gestiegene Ausfuhren bei zugleich gesunken Einfuhren zurück. Die Exporte kletterten um 0,7 Prozent, die Importe fielen um 0,3 Prozent. Der Außenhandel der 27 Länder der Europäischen Union (EU) entwickelte sich ähnlich wie in den 20 Ländern des europäischen Währungsraums.

Die Eurozone und die EU weisen normalerweise solide Handelsüberschüsse auf. In den vergangenen Jahren sind allerdings teils große Defizite aufgetreten, zuletzt vor allem wegen hoher Importkosten infolge stark gestiegener Energiepreise. In den vergangenen Monaten sind die Energiepreise wieder gesunken. Zuletzt wurden die Exporte jedoch durch die schwächelnde Weltwirtschaft tendenziell belastet./jsl/bgf/jha/