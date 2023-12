Eurozone: Unternehmensstimmung trübt sich überraschend ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Dezember überraschend verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 47,0 Zähler, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Anstieg auf im Schnitt 48,0 Punkte erwartet. Im Dienstleistungssektor trübte sich die Stimmung ein, in der Industrie stagnierte sie auf niedrigem Niveau. Mit weniger als 50 Punkten deuten die Kennzahlen nach wie vor eine wirtschaftliche Schrumpfung an./bgf/jsl/jha/