Intershop Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderungen im Verwaltungsrat der Intershop Holding AG



15.12.2023 / 07:00 CET/CEST



Der Verwaltungsrat wird der ordentlichen Generalversammlung am 27. März 2024 Dr. Gregor Bucher zur Wahl in das Gremium vorschlagen. Dr. Bucher studierte Recht an der Universität Zürich. Seit 2018 fungiert er als CEO der SFP Anlagestiftung, als Leiter der Produktentwicklung der Swiss Finance & Property Group sowie als Managing Director Corporate Finance & Banking der Swiss Finance & Property Ltd. Dr. Gregor Bucher wird per Ende dieses Jahres aufgrund seiner anstehenden Pensionierung aus der Swiss Finance & Property Group ausscheiden. Gregor Bucher verfügt über profunde Kenntnisse des schweizerischen Immobilienmarktes und kann eine umfassende Expertise in der Unternehmensführung, im Immobilienportfolio- und Assetmanagement, in der Nachhaltigkeitsthematik, Technologie und Digitalisierung sowie im Börsenrecht vorweisen. Kurt Ritz, seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats, hat die Gesellschaft informiert, dass er an der kommenden Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten wird. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung bedauern diesen Entscheid und danken Kurt Ritz für sein erfolgreiches Engagement. Kontakt Ernst Schaufelberger, Präsident des Verwaltungsrats Simon Haus, CEO Unternehmensporträt Intershop ist ein an der SIX Swiss Exchange kotiertes und in der Schweiz tätiges Immobilienunternehmen, das vorwiegend in kommerzielle Liegenschaften investiert. Das Portfolio am 30.06.2023 umfasste 45 Liegenschaften mit einer vermietbaren Fläche von rund 507’000 m² und einem Marktwert von rund 1.4 Milliarden Schweizerfranken. Intershop investiert vornehmlich im Wirtschaftsraum Zürich, im Genferseegebiet und entlang der Hauptverkehrsachsen. Das Portfolio kombiniert hohe Ertragskraft und Sicherheit dank nutzungsgemässer und geografischer Diversifikation mit einem beachtlichen Mehrwertpotenzial in den entwicklungsfähigen Liegenschaften. Agenda 27.02.2024 Publikation Geschäftsbericht 2023 mit Medien- und Finanzanalystenkonferenz 27.03.2024 61. ordentliche Generalversammlung 27.08.2024 Publikation Halbjahresbericht 2024 mit Online-Präsentation für Medienvertreter und Finanzanalysten Download/Link Medienmitteilung (Download als PDF-Datei)

Ende der Medienmitteilungen