Ralph Lauren schüttet Dividende aus

Das amerikanische Modeunternehmen Ralph Lauren Corp. (ISIN: US7512121010, NYSE: RL) wird am 12. Januar 2024 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,75 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre ausbezahlen. Record day ist der 29. Dezember 2023.

Auf das Jahr gerechnet werden aktuell 3,00 US-Dollar an die Investoren ausgeschüttet. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 141,05 US-Dollar (Stand: 15. Dezember 2023) bei 2,13 Prozent. Ende Mai 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,6875 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um 9 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2024 betrug der Umsatz des Konzerns 1,63 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,58 Mrd. US-Dollar), wie am 8. November 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 146,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 150,5 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Die Ralph Lauren Corporation ist 1967 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in New York City. Ralph Lauren, mit bürgerlichem Namen Ralph Lifschitz, brachte mit einem 50.000 US-Dollar Kredit seine eigene Krawatten-Linie heraus. Zuvor arbeitete er als Verkäufer bei dem Herrenausstatter Brooks Brothers, dem er die Marke Polo abkaufte.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 33,48 Prozent im Plus (Stand: 15. Dezember 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 9,21 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de