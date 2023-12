Die meistgehandelten Produkte: DAX® Calls weiterhin gefragt

Heute morgen bewegte sich der DAX® kaum von seinem gestrigen Schlusskurs bei 16.650 Punkten weg. Der Index stieg kurzzeitig auf ein Tageshoch von 16.723 Punkten, verlor aber im weiteren Verlauf diese Gewinne wieder. Heute wird noch der Verbraucherpreisindex der Eurozone veröffentlicht. Nach Angaben der Euwax sind die Anleger bullish gestimmt.

Unter den meistgehandelten Knock-Out-Produkten finden sich Calls und Puts auf den DAX®und Calls auf amerikanische Techwerte. Bei den Optionsscheinen werden insbesondere DAX® Calls von den Investoren gehandelt. Stellenabbau bei Delivery Hero und einer Abstufung ber Bewertung bei Bayer lässt Anleger in Faktor-Shorts auf diese Werte investieren.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC178Q 30,95 16694,06 Punkte 13600,425902 Punkte 5,39 Open End NASDAQ-100 ® Call HD1A44 6,77 16729,80 Punkte 16014,842972 Punkte 22,57 Open End DAX ® Call HD151A 3,42 16694,06 Punkte 16378,031312 Punkte 48,46 Open End DAX ® Call HD0FTF 17,10 16694,06 Punkte 14994,021721 Punkte 9,76 Open End DAX ® Call HD0FT4 17,63 16694,06 Punkte 14938,544353 Punkte 9,47 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.12.2023; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC57RS 24,35 16697,50 Punkte 14800,00 Punkte 6,85 18.06.2024 DAX ® Call HC57RG 33,55 16697,50 Punkte 13800,00 Punkte 4,98 18.06.2024 DAX ® Call HC57RN 28,06 16697,50 Punkte 14400,00 Punkte 5,95 18.06.2024 DAX ® Call HD10FV 4,29 16697,50 Punkte 16500,00 Punkte 38,88 23.01.2024 DAX ® Call HC57RL 29,79 16697,50 Punkte 14200,00 Punkte 5,60 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand:19.12.2023; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Short HD15GY 6,64 16699,50 Punkte 16984,551404 Punkte -25 Open End EURO STOXX 50 ® Short HD17SG 6,88 4529,20 Punkte 4634,331804 Punkte -20 Open End Bayer AG Short HC4Q3H 66,33 32,13 EUR 32,797045 EUR -14 Open End Delivery Hero SE Short HD0SQ6 12,52 28,82 EUR 31,241593 EUR -5 Open End DAX ® Long HC01RQ 17,95 16699,50 Punkte 9993,030947 Punkte 2 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 19.12.2023; 10:40 Uhr

