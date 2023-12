EQS-News: ENCAVIS erwirbt baureifes Solarparkprojekt Pozzolo (30 Megawatt) in Italien. Akquisition von weiteren Erzeugungskapazitäten in Wind- und Solarparks bis Februar 2024 erwartet.

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

ENCAVIS erwirbt baureifes Solarparkprojekt Pozzolo (30 Megawatt) in Italien. Akquisition von weiteren Erzeugungskapazitäten in Wind- und Solarparks bis Februar 2024 erwartet.



Hamburg, 19. Dezember 2023 – Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) erwirbt das baureife Solarparkprojekt Pozzolo im Piemont (Norditalien) mit einer Erzeugungskapazität von rund 30 Megawatt (MW). Der Solarpark generiert jährlich durchschnittlich rund 42 Gigawattstunden (GWh) Strom und wird im 2. Quartal 2025 ans Netz angeschlossen. Die Umsätze des Projekts sollen ab Inbetriebnahme durch einen langfristigen Stromabnahmevertrag (PPA) mit einer „pay-as-produced-Struktur“ über 10 Jahre gesichert werden. Dabei werden 75% der Erzeugungskapazität des Solarparks zugrunde gelegt. Die Solarmodule des Parks sind auf einachsigen Trackern montiert und folgen somit dem täglichen Lauf der Sonne. Stern Energy fungiert ab Inbetriebnahme als O&M-Dienstleister für diesen Solarpark. „Diese jüngste Akquisition des Solarparks Pozzolo sowie weitere Akquisitionen lassen uns unsere avisierten Zielgrößen erreichen“, begrüßt Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG, diese Akquisition in Norditalien.



Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungs-kapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG. Zudem sind aktuell im Konzern rund 1 GW an Kapazitäten im Bau, davon rund 650 MW im Eigenbestand. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert. Die auch zum Encavis-Konzern gehörende Stern Energy S.p.A. mit Hauptsitz in Parma, Italien, ist ein spezialisierter Anbieter technischer Dienstleistungen für die europaweite Errichtung, den Betrieb, die Wartung sowie das Revamping und Repowering von Photovoltaik-Anlagen. ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com



